LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: c’è Lorenzo Finn, il GPM di La Morra può fare selezione

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026. La prima frazione della corsa italiana organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia di Adriano Amici, partirà da Barbaresco e terminerà a Barolo, per un totale di 161 km.

La celebre corsa a tappe, giunta alla quarantunesima edizione, si “trasferisce” dall’Emilia Romagna alle altre regioni del nord Italia, sviluppandosi da ovest verso est attraverso il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e, infine, il Friuli Venezia Giulia con l’ultima tappa di Gemona. Cinque frazioni, per un totale di 820 km, piuttosto vallonate e non troppo differenti da quelle a cui la corsa ci aveva abituato nelle scorse edizioni. La corsa rientra nel calendario della Coppa Italia delle Regioni, motivo per cui sarà essenziale per i corridori e le squadre italiane ottenere piazzamenti migliori dei rispettivi rivali.

Si inizia con una tappa dal forte odore di vino. Gli atleti partiranno infatti da Barbaresco, attraverseranno le bellissime colline della langhe, per poi terminare la frazione a Barolo. 161 km caratterizzati da un continuo sali e scendi (ben 4 gpm) e da un finale lievemente in salita che complicherà la volata del probabile gruppo ristretto che si giocherà la vittoria. Le salite più dure della tappa sono due: il gpm di seconda categoria a Manera ( 4,3km al 6,2%), distante però più di 100 km dal traguardo, e la salita di La Morra (6,5 km al 4,6%), sempre di seconda categoria. Al termine di questa ascesa mancheranno solo 10 km alla conclusione, per cui non sono assolutamente esclusi attacchi in solitaria per la vittoria di tappa ma anche per la classifica.

La quarantunesima edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali vedrà alla partenza molti atleti giovani con grandissima voglia di mettersi in mostra, ma anche professionisti già affermati che potrebbero fare la grande differenza grazie alla propria esperienza. Fra questi corridori potrebbe emergere anche il nuovo vincitore di questa corsa a tappe: Alessandro Covi e Mauro Schmid della Jayco Alula, Diego Ulissi dell’Astana e Axel Laurance della Ineos sono gli indiziati all’affermazione nella classifica generale della corsa a tappe italiana. In ottica azzurra, soprattutto guardando al futuro, incuriosisce molto la presenza di Lorenzo Finn. Il campione del mondo under 23 è adatto al percorso e potrebbe anche giocarsi una vittoria di tappa se la condizione lo assiste.

La corsa da Barbaresco a Barolo, prima tappa della Settimana internazionale Coppi e Bartali 2026, comincerà alle 11.45. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale dell’evento a partire dalle 14.00 con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata per non perdervi niente dei momenti più caldi e importanti della prima frazione. Buon divertimento!