LIVE Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: ultima chiamata per le padrone di casa

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Savino del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, valido per Gara 3 della semifinale play off di Serie A1, massima competizione femminile della pallavolo italiana. Le padrone di casa sono costrette a vincere questa importantissima partita per sperare ancora nella finale, visto che la squadra allenata da Stefano Lavarini è avanti 2-0 nella serie.

Se Gara 1 è stata a senso unico con Milano che ha trionfato in trasferta per 0-3, Gara 2 invece è stata più lottata che mai con le toscane di Scandicci che erano riuscite ad andare avanti di due parziali per poi subire la clamorosa rimonta, perdendo il match per 3-2 e rischiando di condizionare malamente il loro percorso nei play off.

La squadra di Paola Egonu sta realizzando un’impresa pazzesca, non per un pronostico che le vedeva completamente sfavorevole ma perchè Scandicci è una squadra che quest’anno stava riuscendo a tenere testa a Conegliano, regina assoluta della pallavolo italiana, vincendo anche la finale del Mondiale per Club, proprio contro le venete.

Il match tra Scandicci e Milano inizierà alle 20.30 e verrà disputato al Pala Bigmat di Firenze. I giudici di gara sono Ilaria Vagni come primo arbitro, Serena Salvati come secondo e, infine, Federico Panaiia come assistente al videocheck in caso di richiesta di challenge. Segui l’intero incontro in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!