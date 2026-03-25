LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa e per uomini completi

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Catalogna 2026: si va da Mont-roig Del Camp a Vila-seca, per un totale di 159,5 kilometri; in un percorso che potrà rovesciare le sorti della classifica generale.

Frazione con un dislivello importante: superiore ai duemila metri. Subito ci sarà da fronteggiare l’Alt de la Mussara (7,2 km al 5,9%), poi una breve discesa d’antipasto al Col de Capafons (4 km al 4,8%). Successivamente un ulteriore segmento in quota e una lunga picchiata. A questo punto, il momento che potrà far esplodere la corsa: il Coll Roig (3,8 km al 4,7%) a meno di 50 km dal traguardo, lo scollinamento e la parte finale con arrivo a Vila-Seca.

Sarà il momento di Remco Evenepoel o Jonas Vingegaard? La risposta affidata alla strada, in una gara che per ora vede in testa alla generale il francese Dorian Godon, inseguito con il medesimo tempo da Magnus Cort. In “Casa Italia” invece, occhi puntati su Giulio Ciccone.

La terza tappa del Giro di Catalogna, da Mont-roig Del Camp a Vila-seca, per un totale di 159,5 kilometri prenderà il via alle 13:40. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 14.30. Buon divertimento a tutti!