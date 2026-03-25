LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata vibrante contro i polacchi

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cucine Lube Civitanova ed Aluron Warta Zawiercie, gara d’andata dei quarti di finale della CEV Champions League di volley 2025-2026.

All’Eurosole Forum inizia il doppio confronto tra italiani e polacchi con in palio un posto nella final four di Torino. Civitanova arriva a quest’incontro dopo aver chiuso la serie con l’Itas Trentino per 3-0 guadagnandosi l’accesso alle semifinali scudetto. Appena terminata la regular season in Polonia con lo Zawiercie che ha chiuso al primo posto con 61 punti.

La formazione polacca parte con i favori del pronostico in questa doppia serie, avendo anche il fattore campo al ritorno. Lo Zawiercie è una squadra costruita per vincere, trascinata da Bartlomiej Boladz, gli schiacciatori Bartosz Kwolek e Aaron Russell ed il centrale Mateusz Bieniek. Civitanova proverà a vendere caramente la pelle, trascinata da Aleksander Nikolov, Mattia Bottolo ed Eric Loeppky.

L’incontro è in programma alle 20.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Cucine Lube Civitanova-Aluron Warta Zawiercie con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!