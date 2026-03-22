Paola Egonu straripante nel duello con Antropova: tabellini monstre, Milano rimonta e vola sul 2-0

Milano ha firmato una rimonta da brividi contro Scandicci nella gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile, riuscendo a vincere di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud per 3-2 (24-26; 13-25; 25-15; 25-16; 15-6) e issandosi così sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica all’atto conclusivo per il tricolore, da disputare contro la vincente del confronto tra Conegliano e Novara).

Le meneghine sono ora a un solo successo dal chiudere i conti, mentre le toscane sono con le spalle al muro e sono chiamate ad avere la meglio in tre incontri consecutivi. Sotto per 0-2, dopo un primo set perso in volata dopo aver rimontato dal 12-16 al 20-20 e un secondo parziale a senso unico, le ragazze di coach Stefano Lavarini, reduci dal ko contro il VakifBank Istanbul nei quarti di finale della Champions League, si sono rimboccate le maniche e hanno inscenato una ribaltone magistrale, travolgendo il sestetto di coach Marco Gaspari tre terza e quarta frazione, prima di un tie-break dominato in lungo e in largo.

L’impresa firmata sul campo del Fenerbahce Istanbul, valsa la qualificazione alla Final Four della massima competizione europea, si è probabilmente fatta sentire nelle gambe della Savino Del Bene, crollata dopo un paio di ore di intensa battaglia. C’era grande attesa per il rovente duello tra le bomber Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, che in Nazionale potrebbero anche coesistere con lo spostamento della seconda nel ruolo di schiacciatore, stando alle ultime dichiarazioni del CT Julio Velasco.

L’opposto di Milano ha messo a segno 29 punti (2 muri) e ha trascinato la Numia al ribaltone, mentre l’attaccante di Scandicci si è fermata a 26 punti (3 muri, 2 ace). Tra le fila delle padrone di casa si è distinta la schiacciatrice Rebecca Piva, capace di mettere a segno 20 punti, affiancata in reparto da Elena Pietrini (13). La palleggiatrice Francesca Bosio ha mandato in doppia cifra anche le centrali Anna Danesi (10 punti, 3 muri) ed Hena Kurtagic (10 punti, 4 muri). Tra le fila delle Campionesse del Mondo, invece, da annotare i 14 punti della schiacciatrice Caterina Bosetti, spalleggiata di banda da Avery Skinner (8), 6 punti per Camilla Weitzel e 5 per la centrale Linda Nwakalor.