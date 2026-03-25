LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: caccia alla semifinale

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida delle Sara Errani e Jasmine Paolini opposte alla ostica coppia d’oltre oceano composta dalla USA Asia Muhammad e dalla canadese Erin Routliffe nel WTA di Miami 2026.

Si gioca per un posto in semifinale con le teste di serie numero uno che hanno sconfitto nel percorso al terzultimo atto del torneo della Florida in ordine Aoyama/Eikeri; Mihalikova/Nicholls e giungono quindi alla porta delle prime 4 coppie. Per chi prevarrà oggi la sfida in semifinale contro la coppia che vincerà la sfida tra Mertens/Zhang e Hunter/Pegula.

Attenzione al ranking di doppio, in cui Errani e Paolini occupano, ognuna per sé stessa la quarta posizione. Le tre atlete davanti Mertens, Siniakova e Dabrowski sono a poche manciate di punti. Oggi nella race invece ci si può avvicinare alla quinta piazza provvisoria di Hsieh e Ostapenko, già eliminate dal torneo in Florida.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del WTA 1000 di Miami tra ERRANI/PAOLINI e Muhammad/Routliffe, si giocherà come prima partita dalle 18:00 sul Grandstand, vi aspettiamo!