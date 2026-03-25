LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: ultima gara della stagione! Incertezza per la coppa di specialità

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Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Hafjell (Norvegia) valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Siamo all’ultima gara della stagione e vige una situazione di incertezza assoluta per la Coppa di specialità.

Non esiste scenario migliore per gli appassionati di una disciplina sportiva che assistere all’assegnazione di un titolo all’ultima gara e con tanti atleti in grado di contendersi il successo. Sarà un finale al cardiopalma da decidere sul filo dei centesimi quello che deciderà il vincitore della Coppa di slalom maschile.

Atle Lie McGrath guida la classifica con 552 punti e parte in vantaggio rispetto ai più diretti rivali. Il norvegese in stagione è stato l’unico ad aver vinto tre gare, si è imposto infatti in Val Badia, a Wengen e a Kranjska Gora, e con il successo finale chiuderebbe il cerchio mitigando, almeno in parte, l’enorme delusione patita per la clamorosa uscita sulla Stelvio nella seconda manche dello slalom olimpico.

Potrebbe apparire più che lecito parlare di duello in famiglia se si considera che il più immediato inseguitore è Lucas Pinheiro Braathen, fraterno amico dello scandinavo. Il brasiliano, vincitore della gara inaugurale a Levi e trionfatore nel gigante di ieri, vanta il secondo posto a Wengen, il terzo sulla Podkoren e un’impressionante continuità di rendimento: centra infatti un posto tra i primi 5 da sette gare consecutive.

Gli altri due contendenti per la conquista del titolo sono il francese Clement Noel, terzo con 475 punti e trionfatore dello slalom di Madonna di Campiglio sulla storica 3-Tre, e il norvegese Henrik Kristoffersen che in stagione vanta il successo nello slalom notturno di Schladming ed è quarto a 453. Il campione olimpico Loic Meillard proverà certamente a chiudere la stagione con un graffio d’autore.

Le aspettative non sono certamente elevate in casa Italia per l’ultimo atto di un’annata che non ha regalato le soddisfazioni sperate. Alex Vinatzer, dopo una buona partenza, si è letteralmente smarrito e vanta come miglior piazzamento il quarto posto ottenuto a fine 2025 nella gara di Val d’Isère. Tommaso Sala occupa la diciannovesima posizione e può puntare ad un piazzamento che gli consenta di migliorare il pettorale di partenza in vista della prossima stagione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Hafjell valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. La partenza della prima manche è fissata alle 10.30, mentre la seconda scatterà alle 13.30, buon divertimento!