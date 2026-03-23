Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming

Questa settimana si chiuderà ufficialmente la lunga stagione di pattinaggio di figura. Direttamente dalla O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca, si svolgeranno infatti i Campionati Mondiali 2026, evento post olimpico contrassegnato – come spesso capita in situazioni di questo tipo – da molteplici defezioni.

A differenza di altre edizioni però ci saranno diverse assenze anche in casa Italia, complice probabilmente anche la straordinaria medaglia di bronzo conquistata nel Team Event in occasione della rassegna a cinque cerchi di casa. Nello specifico sono ben quattro i forfait tricolore. La compagine azzurra dovrà infatti fare a meno di Charléne Guignard-Marco Fabbri, Sara Conti-Niccolò Macii, Matteo Rizzo e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

A rappresentare la bandiera tricolore saranno quindi Lara Naki Gutmann, Daniel Grassl, Gabriele Frangipani, la coppia d’artistico formata da Irma Caldara-Riccardo Maglio oltre che i danzatori Victoria Manni-Carlo Roethlisberger e Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba.

A questi si aggiungono altri “no grazie” di peso, vedi Alysa Liu (oro a Milano Cortina 2026 nel singolo femminile), i nipponici Riku Miura-Ryuichi Kihara (oro olimpico nelle coppie d’artistico) Madison Chock-Evan Bates (argento nella danza all’Unipol Forum) e tanti altri. Confermato invece Ilia Malinin, il grande deluso dell’Unipol Forum motivatissimo a ripristinare le gerarchie.

I Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma Discovery+. La RAI con tutta probabilità trasmetterà in diretta buona parte delle gare (palinsesto in via di definizione) sul canale RAI Sport+ HD; discorso speculare anche per Eurosport. In streaming si potranno seguire, oltre che su Discovery+, anche su RAI Play (in base alle scelte di RAI Sport), su Eurosport (palinsesto in via di defnizione) e su DAZN, Prime Video e Tim Vision (in caso di trasmissione su Eurosport). Di seguito tutti i dettagli.

PROGRAMMA CAMPIONATI MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2026

Mercoledì 25 marzo

11:30-16:23 Short program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

18:45-22:15 Short program coppie d’artistico (in gara Caldara-Maglio)

Giovedì 26 marzo

11:30-16:27 Short program individuale maschile (in gara Daniel Grassl, Gabriele Frangipani)

18:15-21:56 Free program coppie d’artistico (in gara Caldario-Maglio)

Venerdì 27 marzo

11:30-16:24 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Manni-Roethlisberger e Paolino-Tuba)

16:00-21:52 Free program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

Sabato 28 marzo

12:30-16:22 Free program individuale maschile (in gara Daniel Grassl e Gabriele Frangipani)

18:30-21:50 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Manni-Roethlisberger, Paolino-Tuba)

Domenica 29 marzo

14:30-17:30 Exhibition Gala

CAMPIONATI MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta TV: possibili trasmissioni in diretta su RAI Sport HD (palinsesto in via di definizione)

Diretta streaming: integrale su Discovery Plus, RAI Play, possibili trasmissioni su Eurosport, DAZN, Tim Vision e Prime Video (in caso di trasmissione su Eurosport).

Diretta testuale: OA Sport