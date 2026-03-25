LIVE Brugge-De Panne 2026 in DIRETTA: Philipsen il principale favorito, assente De Lie

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Brugge-De Panne 2026. La storica semiclassica belga cambia volto dopo i numerosi incidenti occorsi nelle passate edizioni. Percorso rinnovato e reso più sicuro per i protagonisti della gara, che proporrà come di consueto un faccia a faccia tra gli sprinter. Partenza ed arrivo saranno ubicati a Brugge con il chilometraggio che toccherà i 202.9 km. Attenzione però alle previsioni meteo che hanno annunciato pioggia e forte vento durante le ore della competizione.

Dalla partenza di Brugge i corridori troveranno quasi esclusivamente pianura. Nella prima parte si affronterà un tratto in linea fino al chilometro 45. Da quel momento spazio al circuito finale che annovera al suo interno il tratto in pavè di Brieversweg. Giunti per la prima volta sulla linea d’arrivo mancheranno poco più di 118 km al traguardo reale, con due giri interi da percorrere. Oltre al tratto in pavè le uniche difficoltà saranno rappresentate da alcune curve, con il vento che potrebbe sparigliare le carte. Finale su ampi rettilinei che potrebbero rendere più sicura la marcia di avvicinamento alla probabile volata.

Grande favorito di giornata è senza dubbio Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Il belga si è già imposto in questa corsa nel 2023 e nel 2024 e punta al tris coadiuvato da tutto il team. Attenzione al rigenerato Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) ed al vincitore della kermesse disputata nel 2025 Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates- XRG). Tra gli sprinter da tenere in considerazione spiccano inoltre Pavel Bittner (Team Picnic PostNL), Milan Fretin (Cofidis), Max Kanter (XDS Astana), Luke Lamperti (EF Education EasyPost) ed Orluis Aular (Movistar). Tra gli italiani potranno ambire ad un buon piazzamento Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team) e Matteo Milan (Groupama-FDJ United).

La Brugge-De Panne inizierà alle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento con aggiornamenti frequenti. Buon divertimento a tutti!