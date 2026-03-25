LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: si parte con Lara Naki Gutmann e Caldara/Maglio

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Amici di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata valida per i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, evento quest’anno in scena a Praga (Repubblica Ceca), nello specifico sul ghiaccio dell’O2 Arena.

In occasione del day-1 di competizioni assisteremo come primo segmento allo short program individuale femminile (inizio 11:30), dove l’osservata speciale sarà la giapponese argento a Milano Cortina 2026 Kaori Sakamoto, intenzionata a chiudere la carriera con il quarto oro iridato del suo palmarés. Con lei ci saranno anche le due connazionali Ami Nakai (bronzo ai Giochi) e Mone Chiba, oltre che due statunitensi di peso come Amber Glenn ed Isabeu Levito. Assente invece la Campionessa Olimpica in carica Alysa Liu. Per l’Italia invece i riflettori saranno puntati su Lara Naki Gutmann.

Poi, nel tardo pomeriggio (inizio ore 18:45) sarà la volta del corto dedicato alle coppie d’artistico, prova in cui si daranno battaglia i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava e i rappresentanti della Germania Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, con gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko pronti ad accaparrarsi la terza piazza. Per l’Italia debutto per Irma Caldara-Riccardo Maglio, reclutati per sostituire i big Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata valida per i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Programma dopo programma, elemento dopo elemento, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle 11:30. BUON DIVERTIMENTO!