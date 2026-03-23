Coppa del Mondo sci alpino Lillehammer 2026: programma giganti e slalom, orari, tv, streaming

La prima parte dell’evento conclusivo dell’annata ha regalato un palpitante fine settimana denso di emozioni e dalle forti tinte azzurre. La Coppa del Mondo di sci alpino, dopo l’odierna giornata di pausa, torna in pista per completare le Finali di Lillehammer con le discipline tecniche, le gare si disputeranno sulla pista di Hafjell.

Una stagione intensa ed impegnativa si conclude con gli ultimi due giorni di gare e tre grandi nodi da dipanare: la vittoria della classifica generale in campo femminile con l’epilogo del duello Mikaela Shiffrin-Emma Aicher e l’assegnazione in campo maschile dei trofei di gigante e slalom.

Tra i pali larghi il duello decisivo sarà quello tra l’asso pigliatutto Marco Odermatt, al comando della graduatoria con 495 punti, e il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, secondo a 447 punti. Ancora in gioco, almeno per la matematica, l’elvetico Loic Meillard, terzo a 406. Nello speciale si prefigura invece un duello a quattro: parte in pole il norvegese Atle Lie McGrath, in testa alla classifica con 550 punti. Alle sue spalle inseguono l’onnipresente Pinheiro Braathen, secondo con 511, il francese Clement Noel, terzo con 475 e il norvegese Henrik Kristoffersen, titolare della quarta posizione con 453 punti.

Il rush finale inizia martedì 24 marzo: sono in programma il gigante maschile e lo slalom femminile. Gli uomini gareggeranno alle 09:30 e alle 12:30, mentre le donne entreranno in pista alle 10:30 e alle 13:30. L’ultima giornata di gare, mercoledì 25 Marzo, propone il gigante femminile e lo slalom maschile. Si invertono rispetto al giorno precedente gli orari di gara: le due run del gigante femminile scatteranno alle 09:30 e alle 12:30, mentre la sfida tra i pali stretti in campo maschile si disputerà alle 10:30 e alle 13:30.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 oppure RaiSport HD (in base alla programmazione), in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.

PROGRAMMA FINALI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Martedì 24 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante maschile Finali Lillehammer

Ore 10.30 prima manche slalom femminile Finali Lillehammer

Ore 12.30 seconda manche gigante maschile Finali Lillehammer

Ore 13.30 seconda manche slalom femminile Finali Lillehammer

Mercoledì 25 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante femminile Finali Lillehammer

Ore 10.30 prima manche slalom maschile Finali Lillehammer

Ore 12.30 seconda manche gigante femminile Finali Lillehammer

Ore 13.30 seconda manche slalom maschile Finali Lillehammer

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSport HD (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta testuale: OA Sport