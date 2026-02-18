Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 18 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, mercoledì 18 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
La Olimpiadi di Milano Cortina tengono sempre banco e monopolizzeranno l’attenzione degli appassionati nella dodicesima giornata di gare. Un programma ricchissimo in cui si farà fatica a seguire tutto con precisione, ma grazie alla guida offerta dal nostro sito ne risulterete sicuramente agevolati.
In primo piano i tanti tornei di tennis di questa settimana tra Sudamerica e Medio Oriente. Jannik Sinner tornerà in campo a Doha per affrontare i quarti di finale del torneo qatariano, affrontando l’australiano Alexei Popyrin. A Rio de Janeiro, invece, vedremo protagonista Francesco Passaro, mentre a Delreay Beach (USA) Flavio Cobolli vorrà invertire il trend negativo. Tanto volley e calcio con le massime competizioni continentali e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 18 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.
Mercoledì 18 febbraio
08:00 F1, Test Sakhir 2026: prima giornata (sessione diurna) – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.
08:00 Tennis, WTA Dubai 2026: ottavi di finale – Diretta tv SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 20.30; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.
09:30 Ciclismo, UAE Tour 2026: terza tappa – Diretta streaming dalle 12:25 su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.
09:00 Sport invernali, Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40); in streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
10:00 Tennis, ATP Dubai 2026: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.
(Errani/Paolini vs Siegemund/Zvonareva 3° match e inizio programma alle 10:00)
11.30 Tennis, ATP Doha 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 20.30; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Sinner vs Popyrin 3° match e non prima delle 17:30 italiane)
11.30 Tennis, ATP Doha 2026: secondo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 20.30; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Bolelli/Vavassori vs Arevalo/Pavic 1° match e inizio programma alle 11:30 italiane)
12:00 Ciclismo, Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2026: prima tappa – Diretta streaming dalle 14:05 su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.
13:00 F1, Test Sakhir 2026: prima giornata (sessione serale) – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.
13:05 Ciclismo, Volta ao Algarve em Bicicleta 2026: prima tappa – Diretta streaming dalle 16:00 su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.
18:00 Volley femminile, Challenge Cup 2026: KNRC vs Vallefoglia – Diretta streaming su Euro Volley Tv.
18:00 Volley femminile, Champions League 2026: Novara vs Scandicci – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley Tv e su DAZN.
18:00 Basket, Coppa Italia 2026: Germani Brescia vs APU Old Wild West Udine – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su LBA TV, SkyGo, NOW.
18:30 Volley, Champions League 2026: Lube Civitanova vs PGE Projekt Varsavia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley Tv e su DAZN.
18:45 Calcio, Champions League 2026: Qarabag-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio femminile, Champions League 2026: Real Madrid vs Paris FC – Diretta streaming su Disney+.
19:00 Tennis, ATP Delray Beach 2026: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 20.30; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Cobolli vs Atmane 1° match e inizio programma alle 19:00 italiane)
19:30 Volley, Champions League 2026: Berlin Recycling Volleys vs Sir Sicoma Monini Perugia – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley Tv e su DAZN.
19:30 Basket femminile, Eurolega 2026: Venezia vs Schio – Diretta streaming sul canale Youtube EuroLeague Women.
20:00 Calcio, laLiga 2026: Levante vs Villareal – Diretta streaming su DAZN.
20:30 Volley, Challenge Cup 2026: Milano vs Norwid Czestochowa – Diretta streaming su Euro Volley Tv.
20:30 Volley, CEV Cup 2026: Piacenza vs Jastrzebeski – Diretta streaming su Euro Volley Tv.
20:30 Volley, Champions League 2026: Trento vs Ziraat Bankkart – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley Tv e su DAZN.
20:30 Tennis, ATP Rio de Janeiro 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Passaro vs Tabilo 3° match e inizio programma alle 20:30 italiane)
20:30 Calcio, Serie C 2026: Catania vs Trapani – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Calcio, Serie A 2026: Milan vs Como – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.
20:45 Basket, Coppa Italia 2026: EA7 Emporio Armani Milano vs Pallacanestro Trieste – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su LBA TV, SkyGo, NOW.
21:00 Calcio, Champions League 2026: Bodo/Glimt vs Inter – Diretta streaming su Amazon Prime Video.
21:00 Calcio, Champions League 2026: Bruges vs Atletico Madrid – Diretta tv su TV8, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Champions League 2026: Olympiacos vs Bayer Leverkusen – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Premier League 2026: Wolverhampton vs Arsenal – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Champions League 2026: Arsenal vs Leuven – Diretta streaming su Disney+.