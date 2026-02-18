LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Barp/Pellegrino a caccia di una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della team sprint maschile e femminile a tecnica libera di sci di fondo valida per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La Val di Fiemme si prepara a vivere una delle gare più spettacolari del programma olimpico: la team sprint a tecnica libera di sci di fondo, in scena oggi a Tesero. Dopo l’entusiasmo per la storica medaglia conquistata in staffetta, l’Italia prova ad allungare la propria striscia positiva sulle nevi di casa, cercando un nuovo acuto nella competizione a coppie che premia velocità, tattica e gestione dello sforzo.

È ufficiale la scelta azzurra per la prova maschile: sarà Elia Barp ad affiancare Federico Pellegrino, punto di riferimento dello sprint mondiale. Un tandem complementare, con l’esperienza e la lucidità di Pellegrino unite alla freschezza e alla progressione di Barp. In una gara fatta di frazioni brevi e cambi rapidissimi, la capacità di restare agganciati al gruppo nei primi lanci e di colpire nel finale può fare la differenza. Sulla carta, il ruolo di favorita spetta alla Norvegia, che presenta una coppia di altissimo livello guidata da Johannes Hoesflot Klaebo. Dietro ai nordici, però, la lotta per il podio si annuncia apertissima. La Francia sembra avere carte importanti con un duo veloce e aggressivo, mentre Stati Uniti, Svezia e Svizzera possono inserirsi nella bagarre per le medaglie. In una specialità così esplosiva, inoltre, non sono da escludere inserimenti a sorpresa di squadre capaci di interpretare al meglio batterie e finale.

Anche al femminile l’Italia punta su una coppia affiatata: Iris De Martin Pinter e Caterina Ganz proveranno a sfruttare la conoscenza del tracciato e l’eventuale resa dei materiali, già risultata convincente nella staffetta. L’obiettivo realistico è avvicinare la top five, ma molto dipenderà dall’andamento delle batterie e dalla capacità di rimanere nel vivo della corsa fino all’ultimo cambio. Tra le donne, i pronostici indicano la Svezia come squadra da battere, con un’accoppiata di sprinter di primissimo piano. Subito dietro si collocano Norvegia, Germania, Stati Uniti e Finlandia, pronte ad approfittare di ogni minima esitazione.

Si comincia a partire dalle ore 9.45 le qualificazioni e le finali dalle 11.45.