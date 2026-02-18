LIVE Italia-Canada, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre per una vittoria di prestigio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Canada, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

L’Italia nella giornata di ieri ha conquistato la seconda vittoria di fila nel torneo: dopo l’affermazione ottenuta contro gli USA, che aveva posto fine a una serie di cinque sconfitte di fila, le azzurre hanno battuto il Giappone per 8-6 nello scontro diretto tra le ultime due formazioni della classifica generale e hanno lasciato il fondo della graduatoria.

La partita odierna è viaggiata su un continuo botta e risposta, con le due squadre che hanno mosso il punteggio soltanto quando avevano l’hammer in mano. Constantini e compagne sono state brave in apertura di match a giocare una mano nulla con cui ottenere il martello negli end pari, fattore che poi si è rivelato decisivo. Le due squadre sono arrivate infatti a pari punti all’atto conclusivo; a quel punto l’Italia ha fatto valere il fattore “ultimo tiro” conquistando i due punti e la vittoria! Due successi consecutivi che ridanno alle azzurre qualla fiducia spesso mancante nel torneo e che sarà cruciale per affrontare le difficili sfide che rimangono.

Il quartetto tricolore se le vedrà quest’oggi con la forte formazione canadese: Il team di Rachel Homan è incappata in qualche difficoltà imprevista in questo round robin; nella giornata di ieri però le nordamericane sono riuscite ad imporsi sulle svedesi prime in classifica e fino a quel momento ancora imbattute. Le Campionesse del Mondo arrivavano a questa manifestazione con i favori del pronostico, ma dovranno ancora sudare un bel po’ per essere certe quanto meno della semifinale. Attualmente si trovano al quarto posto in classifica a pari merito della Corea del Sud e per ottenere senza patemi il passaggio del turno dovranno vincere tutte le partite che restano. Le canadesi saranno dunque molto agguerrite nel match contro l’Italia, ma Costantini e compagne, se in giornata, potrebbero mettergli il bastone fra le ruote.

L'incontro fra Italia e Canada è previsto per le 19.05 al Cortina Curling Olympic Stadium.