Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 18 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi mercoledì 18 febbraio va in scena la quindicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio nove titoli e l’Italia vuole continuare a sognare in grande: gli azzurri stanno cercando di difendere il secondo posto nel medagliere dopo aver toccato quota nove ori grazie al trionfo nell’inseguimento maschile di speed skating, ora si proverà a rimpinguare ulteriormente il bottino.

La staffetta femminile di biathlon punterà in alto, fronteggiando la Francia e le altre big del circuito ad Anterselva: Lisa Vittozzi sarà chiamata a chiudere la gara dopo aver conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento, l’altra veterana Dorothea Wierer è stata schierata in seconda frazione e farà da cerniera tra Hannah Auchentaller e Michela Carrara. Dopo lo splendido terzo posto nella staffetta maschile, l’Italia dello sci di fondo cercherà di strabiliare nelle team sprint in tecnica libera: Federico Pellegrino ed Elia Barp se la giocheranno a viso aperto, attenzione a possibili sorprese da Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter.

Si chiuderà il programma dello sci alpino con lo slalom femminile a Cortina d’Ampezzo: Lara Della Mea riuscirà a strabiliare tra i pali stretti dopo essersi fermata ad appena cinque centesimi dalla medaglia d’argento nel gigante vinto da Federica Brignone? La favorita d’obbligo è la statunitense Mikaela Shiffrin, chiamata a raddrizzare una spedizione a cinque cerchi decisamente sottotono. L’Italia affronterà il Canada in una fondamentale partita del torneo di curling maschile: una vittoria avvicinerebbe Joel Retornaz e compagni alle semifinali, una sconfitta porterebbe a giocarsi il tutto per tutto nel match che chiuderà il round robin contro la Svizzera.

Ricchissima serata con lo short track a Milano: la staffetta femminile guidata da Arianna Fontana sarà impegnata in finale e andrà a caccia del podio (sognando il gradino più alto), gli uomini saranno impegnati sui 500 metri e si attende uno squillo di Pietro Sighel nell’ultima gara individuale che avrà a disposizione. Si assegnano i titoli dello slopestyle maschile e femminile per lo snowboard e degli aerials femminili per lo sci freestyle, spazio anche ai quarti di finale del torneo di hockey ghiaccio maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (mercoledì 18 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI

Mercoledì 18 febbraio

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, prova 4

09.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-USA Svezia-Corea del Sud

09.45 SCI DI FONDO – Team sprint femminile, qualificazioni

10.00 SCI ALPINO – Slalom femminile, prima manche

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prova cronometrata 1

10.00 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazioni 1

10.15 SCI DI FONDO – Team sprint maschile, qualificazioni

10.45 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazioni 2

11.20 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (prima manche)

11.45 SCI DI FONDO – Team sprint femminile, finale

11.48 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (seconda manche)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 1: Slovacchia-Germania

12.15 SCI DI FONDO – Team sprint maschile, finale

12.16 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (terza manche)

13.00 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, finale (prima manche)

13.30 SCI ALPINO – Slalom femminile, seconda manche

14.00 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, finale (seconda manche)

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 2

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada, Cechia-Cina, Norvegia-Svizzera, Gran Bretagna-USA

14.30 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (prima manche)

14.45 BIATHLON – Staffetta femminile

14.58 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (seconda manche)

15.26 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (terza manche)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 2: Canada-Cechia

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada, Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Cina-Svezia

18.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 3: Finlandia-Svizzera

20.15 SHORT TRACK – 500 metri maschile, quarti di finale

20.42 SHORT TRACK – 500 metri maschile, semifinali

20.50 SHORT TRACK – Staffetta femminile, finale B

20.59 SHORT TRACK – Staffetta femminile, finale A

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 4: USA-Svezia

21.24 SHORT TRACK – 500 metri maschile, finale B

21.29 SHORT TRACK – 500 metri maschile, finale A

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 09.45 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 09.45 alle ore 10.45, dalle ore 12.10 alle ore 16.50, dalle ore 18.10 fino al termine delle gare.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Mercoledì 18 febbraio

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 10-11-12: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

09.45 SCI DI FONDO – Team sprint tl femminile, qualificazioni: Caterina Ganz/Iris De Martin Pinter

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 1-2: Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)



10.00 SCI ALPINO – Slalom femminile, prima manche: Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker

10.15 SCI DI FONDO – Team sprint tl maschile, qualificazioni: Elia Barp/Federico Pellegrino

11.45 SCI DI FONDO – Team sprint tl femminile, finale: eventuale Caterina Ganz/Iris De Martin Pinter

12.15 SCI DI FONDO – Team sprint tl maschile, finale: eventuale Elia Barp/Federico Pellegrino

13.30 SCI ALPINO – Slalom femminile, seconda manche: eventuali Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 3-4: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada

14.45 BIATHLON – Staffetta 4×6 km femminile: Italia (Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi)

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada

20.15 SHORT TRACK – 500 metri maschili, quarti di finale: Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali

20.44 SHORT TRACK – 500 metri maschili, semifinali: eventuali Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali

21.00 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, Finale A: Italia (formazione da definire)

21.27 SHORT TRACK – 500 metri maschili, Finale B: eventuali Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali

21.29 SHORT TRACK – 500 metri maschili, Finale A: eventuali Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali