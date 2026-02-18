Milano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 18 febbraio, tv, streaming, italiani in gara
Oggi mercoledì 18 febbraio va in scena la quindicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio nove titoli e l’Italia vuole continuare a sognare in grande: gli azzurri stanno cercando di difendere il secondo posto nel medagliere dopo aver toccato quota nove ori grazie al trionfo nell’inseguimento maschile di speed skating, ora si proverà a rimpinguare ulteriormente il bottino.
La staffetta femminile di biathlon punterà in alto, fronteggiando la Francia e le altre big del circuito ad Anterselva: Lisa Vittozzi sarà chiamata a chiudere la gara dopo aver conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento, l’altra veterana Dorothea Wierer è stata schierata in seconda frazione e farà da cerniera tra Hannah Auchentaller e Michela Carrara. Dopo lo splendido terzo posto nella staffetta maschile, l’Italia dello sci di fondo cercherà di strabiliare nelle team sprint in tecnica libera: Federico Pellegrino ed Elia Barp se la giocheranno a viso aperto, attenzione a possibili sorprese da Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter.
Si chiuderà il programma dello sci alpino con lo slalom femminile a Cortina d’Ampezzo: Lara Della Mea riuscirà a strabiliare tra i pali stretti dopo essersi fermata ad appena cinque centesimi dalla medaglia d’argento nel gigante vinto da Federica Brignone? La favorita d’obbligo è la statunitense Mikaela Shiffrin, chiamata a raddrizzare una spedizione a cinque cerchi decisamente sottotono. L’Italia affronterà il Canada in una fondamentale partita del torneo di curling maschile: una vittoria avvicinerebbe Joel Retornaz e compagni alle semifinali, una sconfitta porterebbe a giocarsi il tutto per tutto nel match che chiuderà il round robin contro la Svizzera.
Ricchissima serata con lo short track a Milano: la staffetta femminile guidata da Arianna Fontana sarà impegnata in finale e andrà a caccia del podio (sognando il gradino più alto), gli uomini saranno impegnati sui 500 metri e si attende uno squillo di Pietro Sighel nell’ultima gara individuale che avrà a disposizione. Si assegnano i titoli dello slopestyle maschile e femminile per lo snowboard e degli aerials femminili per lo sci freestyle, spazio anche ai quarti di finale del torneo di hockey ghiaccio maschile.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (mercoledì 18 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.
CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI
Mercoledì 18 febbraio
09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, prova 4
09.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-USA Svezia-Corea del Sud
09.45 SCI DI FONDO – Team sprint femminile, qualificazioni
10.00 SCI ALPINO – Slalom femminile, prima manche
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prova cronometrata 1
10.00 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazioni 1
10.15 SCI DI FONDO – Team sprint maschile, qualificazioni
10.45 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazioni 2
11.20 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (prima manche)
11.45 SCI DI FONDO – Team sprint femminile, finale
11.48 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (seconda manche)
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 1: Slovacchia-Germania
12.15 SCI DI FONDO – Team sprint maschile, finale
12.16 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale (terza manche)
13.00 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, finale (prima manche)
13.30 SCI ALPINO – Slalom femminile, seconda manche
14.00 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, finale (seconda manche)
14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 2
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada, Cechia-Cina, Norvegia-Svizzera, Gran Bretagna-USA
14.30 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (prima manche)
14.45 BIATHLON – Staffetta femminile
14.58 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (seconda manche)
15.26 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (terza manche)
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 2: Canada-Cechia
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada, Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Cina-Svezia
18.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 3: Finlandia-Svizzera
20.15 SHORT TRACK – 500 metri maschile, quarti di finale
20.42 SHORT TRACK – 500 metri maschile, semifinali
20.50 SHORT TRACK – Staffetta femminile, finale B
20.59 SHORT TRACK – Staffetta femminile, finale A
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 4: USA-Svezia
21.24 SHORT TRACK – 500 metri maschile, finale B
21.29 SHORT TRACK – 500 metri maschile, finale A
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 dalle ore 09.45 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 09.45 alle ore 10.45, dalle ore 12.10 alle ore 16.50, dalle ore 18.10 fino al termine delle gare.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI
Mercoledì 18 febbraio
09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 10-11-12: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin
09.45 SCI DI FONDO – Team sprint tl femminile, qualificazioni: Caterina Ganz/Iris De Martin Pinter
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 1-2: Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)
10.00 SCI ALPINO – Slalom femminile, prima manche: Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker
10.15 SCI DI FONDO – Team sprint tl maschile, qualificazioni: Elia Barp/Federico Pellegrino
11.45 SCI DI FONDO – Team sprint tl femminile, finale: eventuale Caterina Ganz/Iris De Martin Pinter
12.15 SCI DI FONDO – Team sprint tl maschile, finale: eventuale Elia Barp/Federico Pellegrino
13.30 SCI ALPINO – Slalom femminile, seconda manche: eventuali Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker
14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 3-4: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada
14.45 BIATHLON – Staffetta 4×6 km femminile: Italia (Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi)
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada
20.15 SHORT TRACK – 500 metri maschili, quarti di finale: Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali
20.44 SHORT TRACK – 500 metri maschili, semifinali: eventuali Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali
21.00 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, Finale A: Italia (formazione da definire)
21.27 SHORT TRACK – 500 metri maschili, Finale B: eventuali Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali
21.29 SHORT TRACK – 500 metri maschili, Finale A: eventuali Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali