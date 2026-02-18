LIVE Novara-Scandicci 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane provano a rimanere in scia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17-16 Pallonetto vincente di Antropova da posto 2.

17-15 Non c’è l’invasione di Antropova.

17-15 Sul nastro la diagonale di Tolok dalla seconda linea. Challenge richiesto da Bernardi per un invasione del muro di Scandicci

17-14 Atterra n campo la diagonale di Alsmeier da posto 4 sull’alzata in bagher rovesciato di Tolok

16-14 Primo tempo di Squarcini

15-14 MOOOONSTEEER BLOOOCK ANTROPOVAAA

15-13 Diagonale di Ruddins da posto 4.

15-12 Si insacca tra rete e muro il pallone sulla diagonale giocata da Tolok

14-12 A terra l’attacco di Nwakalor.

14-11 Termina di poco out il muro di Scandicci sull’attacco di Tolok.

13-11 Primo tempo di Squarcini.

12-11 Parallela di Antropova dalla seconda linea.

12-10 Errore al servizio Bosetti.

11-10 Diagonale di Antropova dalla seconda linea. L’opposto di Scandicci ha attaccato questo pallone senza rincorsa.

11-9 Chiamato fuori l’attacco in parallela di Ishikawa da posto 4.

11-8 Regalo di Novara. La ricezione di Ruddins scappa direttamente nel campo delle padrone di casa che però si fanno sorprendere.

Time out Scandicci

11-7 Mani out di Tolok da posto 2.

10-7 Errore al servizio Scandicci

9-7 La palla è out seppur di pochissimi millimetri.

Challenge chiamato da Gaspari per palla dentro/fuori

10-6 In campo l’attacco di Tolok che attacca quasi da posto 3 su un bagher rovesciato di Alsmeier.

9-6 Muuuuroooo Tolooook

8-6 Primo tempo di Cambi

7-6 Pallonetto in pipe di Ruddins. Bonifacio si autocopre scendendo da muro, ma manda fuori tempo Cambi

7-5 Primo tempo di Squarcini

6-5 Ruddins gioca con le mani a muro di Cambi

6-4 AAAACEEEEEEEEEEEEEE ISHIKAWAAAA

5-4 Tolok spinge a due mani il pallone e trova il punto in diagonale.

4-4 Nwakalor vince il contrasto a rete con Cambi dopo la ricezione a filo di De Nardi,

4-3 In rete il servizio di Tolok

4-2 Pallonetto di Ishikawa da posto 4.

3-2 Diagonale di Tolok da posto 2.

2-2 Incomprensione tra Cambi e Squarcini

2-1 Si riscatta Ruddins che piega le mani del muro

2-0 Fuori la diagonale di Ruddins da posto 4.

1-0 Parallela vincente di Ishikawa da posto 4.

SECONDO SET

25-22 Diagonale di Tolok dalla seconda linea. Novara si aggiudica il primo set.

24-22 La palla è abbondantemente buona. Brutta chiamata da parte degli arbitri

25-21 Chiamato fuori l’attacco di Antropova dalla seconda linea, su una palla che in diretta sembrava buona. In precedenza Cambi non aveva chiuso sulla ricezione slash. Challenge chiamato da Gaspari

Herbots entra al posto di Ishikawa per il servizio.

24-21 Tolok piega le mani del muro. Scandicci può recriminare per una leggera disattenzione in copertura.

Time out Novara

23-21 Primo tempo di Weitzel

Time out Scandicci

23-20 A tutto braccio Tolok dalla seconda linea. Il pallone piega il nastro e cade alle spalle del muro di Scandicci.

22-20 Diagonale stretta di Ishikawa da posto 4.

21-20 Lungo il servizio di Tolok

21-19 Invasione aerea di Antropova.

20-19 Mani out di Antropova.

Fuori Nwakalor, dentro Graziani

20-18 Il pallone si insacca tra rete e muro dopo che la diagonale di Tolok ha colpito in pieno volto Nwakalor.

19-18 Diagonale fulminea di Tolok da posto 2.

18-18 Parallela di Antropova dalla seconda linea.

18-17 Mani out Tolok da posto 2.

17-17 Errore al servizio Cambi

17-16 Alsmeier vince il duello a rete con Ognjenovic dopo la difesa in tuffo di Antropova sul pallonetto incrociato di Tolok

16-16 Diagonale di Tolok dalla seconda linea.

Time out Novara.

15-16 MOOOONSTEEEER BLOOOCK!! Weitzel chiude sul primo tempo di Bonifacio.

15-15 Muuuuroooo Weitzeeel

15-14 Diagonale di Bosetti da posto 4.

15-13 Alsmeier piega le mani del muro da posto 4.

14-13 Errore al servizio Ishikawa. Sesto errore dai 9 metri per Novara

14-12 Primo tempo di Squarcini

13-12 Mani out da posto 2 per Antropova.

13-11 Lungo il servizio di Tolok.

13-10 Diagonale di Ishikawa che attacca benissimo un pallone molto staccato da rete.

12-10 Antropova stringe troppo il colpo che finisce in rete.

11-10 Errore al servizio Bonifacio.

11-9 Errore al servizio Ognjenovic.

10-9 MOOOONSTER BLOOOCK!! Fraklin sbarra la strada a Tolok

10-8 Parallela vincente di Antropova.

Time out Scandicci

10-7 Mani out di Ishikawa da posto 4. Scandicci in difficoltà in ricezione sui servizi di Alsmeier

9-7 Pipe vincente di Alsmeier

8-7 Attacco spinto da Tolok

7-7 Primo tempo di Weitzel.

7-6 Diagonale stretta di Alsmeier da posto 4.

6-6 Errore al servizio Squarcini

6-5 Diagonale di Alsmeier da posto 4.

5-5 Primo tempo di Squarcini

4-5 Primo tempo di Weitzel

4-4 Lungo il pallonetto spinto di Bosetti

3-4 Invasione di Scandicci

2-4 Primo tempo di Weitzel

2-3 Lungo il servizio di Tolok

2-2 Diagonale di Tolok da zona 2. Subito botta e risposta tra i due opposti di questo match

1-2 Diagonale di Antropova da posto 2.

1-1 Bonifacio vince il contrasto a filo rete dopo un lungo scambio

0-1 In rete il servizio di Alsmeier.

PRIMO SET

18.00 Questo il sestetto che inizierà il match per Novara, elencati partendo da posto 1: Alsmeier-Ishikawa, Cambi-Tolok, Squarcini-Bonifacio e De Nardi (libero)

17.59 Questo il sestetto che inizierà il match per Scandicci, elencati partendo da posto 1: Weitzel-Nwakalor, Bosetti-Franklin, Antropova-Ognjenovic e Castillo (libero)

17.58 Terminato l’inno della Cev. A breve la presentazione dei due sestetti

17.55 Le due squadre si sono affrontate in due occasioni, ed in entrambe si è imposta Scandicci al tie-break. Vedremo se anche oggi sarà una partita da cinque set e se Novara riuscirà a trovare la chiave per cambiare l’esito finale.

17.52 Ad una giornata dal termine della regular season Scandicci occupa la seconda posizione con 3 punti di vantaggio sul Vero Volley Milano, avversaria dell’ultima giornata. Nelle ultime due giornate le campionesse del mondo hanno rialzato la testa non concedendo set a Macerata e Vallefoglia dopo la sconfitta per 3-0 con Conegliano. In Champions League Scandicci paga la sconfitta nell’ultima giornata con il Vakifbank.

17.49 Novara ha chiuso il girone con 13 punti, frutto di 4 vittorie da 3 punti contro Budowlani Lodz e Benfica ed una sconfitta al tie-break contro il Fenerbahce. In campionato le piemontesi occupano la quinta posizione con 52 punti a 2 lunghezze da Chieri. Nell’ultima uscita stagionale la squadra di Lorenzo Bernari è stata sconfitta a sorpresa da Cuneo, che si è imposta in cinque set.

17.46 Le due squadre si affronteranno in un doppio confronto con in palio un posto nei quarti di finale contro il Fenerbahce.

17.43 Nei playoff della massima competizione europea è subito il momento di un derby italiano: sia Novara che Scandicci hanno chiuso in seconda posizione il proprio girone, dovendo così passare dagli ottavi di finale.

17.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci, gara d’andata degli ottavi di finale della CEV Champions League di volley femminile 2025/2026.

