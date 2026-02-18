Live SportMilano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport Invernali
LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin a caccia dell’oro 12 anni dopo! Della Mea outsider
Il programma e la startlist dello slalom femminile delle Olimpiadi
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom femminile di sci alpino in programma a Cortina d’Ampezzo (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la prima manche si disputerà a partire dalle ore 10.00. Seconda run con inversione delle migliori 30 dalle 13.30.
L’Italia, dopo l’infortunio occorso a Giada D’Antonio, schiererà solamente tre azzurre e non quattro al via nella prima run, ovvero Lara Della Mea, che scatterà con il numero 16, Martina Peterlini, che partirà con il 24, ed Anna Trocker, che scenderà con il 41.
Saranno al cancelletto di partenza della prima manche 95 atlete in rappresentanza di 57 Paesi: la favorita numero 1 per il successo è certamente la statunitense Mikaela Shiffrin, alla ricerca dell’oro in slalom a 12 anni da quello vinto a Sochi 2014, ma occorre fare attenzione a Lara Colturi, col pettorale 1, che rappresenta l’Albania.
