LIVE Biathlon, Staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: Francia netta favorita, l’Italia ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile di biathlon in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi di Anterselva, la prova a squadre delle donne sarà una delle prove più attese del programma a Cinque Cerchi di questa disciplina, in considerazione del livello agonistico che ci si aspetta.

Un formata di gara in cui la Francia vorrà nuovamente ribadire il concetto di superiorità espresso in questi giorni in terra altoatesina. La condizione fisica degli alfieri d’Oltralpe e la preparazione degli sci si sono rivelate finora straordinarie e la pioggia di ori che ne è conseguita non è una sorpresa. Per questo, considerare le ragazze francesi le favorite per la conquista dell’oro è quasi superfluo.

Tra le fila azzurre si vorrà lottare per mettere i bastoni tra le ruote alla corazzata transalpina. Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi andranno a comporre il quartetto che competerà quest’oggi. Servirà anzitutto avere dei materiali che funzionano perché, contrariamente a quanto accaduto alla squadra francese, in casa Italia si è fatto molto fatica a trovare una buona soluzione.

Secondo le previsioni meteo, quest’oggi ci dovrebbero essere temperature più basse e probabilmente questo aspetto potrebbe venire incontro maggiormente alle esigenze degli skimen nostrani, nella preparazione degli sci. Vedremo se questa variabile sarà così incidente nello sviluppo della gara.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della staffetta femminile di biathlon in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il via alle danze ci sarà alle 14:45 e spetterà ad Auchentaller lanciare la staffetta tricolore. Buon divertimento!