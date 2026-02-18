LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sighel all’ultima chiamata. C’è la staffetta femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quinta giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. Quinta sessione di gare allo Ice Skating Arena per lo short track dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il programma entra sempre più nel vivo e la giornata di oggi rappresenta un passaggio delicato per diversi azzurri, chiamati a rilanciare ambizioni e obiettivi in un contesto tecnico di altissimo livello.

Sull’anello meneghino torna protagonista la distanza dei 500 metri maschili, specialità esplosiva e imprevedibile dove ogni dettaglio può fare la differenza. L’Italia si affida a Pietro Sighel, desideroso di cambiare il volto di un’Olimpiade finora segnata da episodi sfortunati. La squalifica nei 1000 metri e l’eliminazione nei 1500, maturata dopo un contatto in gara, hanno lasciato amarezza, ma anche una forte motivazione a reagire. Nei 500 metri serviranno partenza fulminea e traiettorie pulite per evitare traffico e contatti, variabili sempre dietro l’angolo nello short track.

Accanto a Sighel ci saranno anche Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini, pronti a inserirsi in un tabellone che si preannuncia serrato sin dalle batterie. La concorrenza internazionale è agguerrita e l’accesso alle fasi decisive richiederà lucidità tattica oltre che brillantezza fisica.

Grande attenzione anche alla staffetta femminile, uno degli appuntamenti più attesi per i colori azzurri. In pista guida il quartetto Arianna Fontana, simbolo dello short track italiano e a caccia di un risultato che possa arricchire ulteriormente una carriera leggendaria. Dopo la delusione nella finale dei 1000 metri, la fuoriclasse valtellinese vuole trasformare la rabbia agonistica in energia positiva, trascinando la squadra verso un piazzamento di prestigio.

La quinta sessione serale allo Ice Skating Arena dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 prenderà il via alle 20:15 con i quarti di finale dei 500 metri maschili, primo snodo decisivo verso le medaglie della distanza più esplosiva dello short track. Alle 20:42 spazio poi alle semifinali, che definiranno il quadro degli atleti ammessi agli atti conclusivi. Il programma proseguirà alle 20:50 con la Finale B della staffetta femminile, prima dell’appuntamento clou delle 20:59, quando andrà in scena la Finale A che assegnerà le medaglie olimpiche. Gran finale dedicato nuovamente ai 500 metri uomini: alle 21:24 si pattinerà per la Finale B, mentre alle 21:29 la Finale A chiuderà la serata assegnando il titolo olimpico.

