LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziano le prove cronometrate per Baumgartner

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime due prove cronometrate del bob a 4, con ben ventisette atleti che si giocheranno il tutto per tutto per prendersi una medaglia dal valore enorme, che sia di bronzo, d’argento o, soprattutto d’oro, il colore che tutti sognano.

Ieri, è terminata la competizione del bob a 2, con la Germania che ha fatto una meravigliosa tripletta con la vittoria netta di Johannes Lochner arrivato primo, e con Francesco Friedrich e Adam Ammour che hanno concluso rispettivamente secondo e terzo. Per quanto riguarda l’unico azzurro in gara, Patrick Baumgartner, il bobbista italiano ha chiuso la competizione al settimo posto ottenendo un buonissimo risultato che punta a migliorare nel bob a 4, categoria che gli si addice meglio.

Ovviamente, ci saranno anche i tre tedeschi, speranzosi di poter ottenere lo stesso risultato di ieri anche se sicuramente più complesso. In startlist, oltre i ventisei atleti che hanno partecipato al bob 2, c’è l’aggiunta dello statunitense Kristopher Horn che ha dato forfait nella competizione precedente e che quindi farà il suo debutto olimpico a Cortina nel bob a 4.

La prima batteria di prova del bob a 4 alle Olimpiadi di Milano Cortina inizierà alle 10.00, con la seconda che inizierà al termina della precedente.