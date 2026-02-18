LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: iniziano le sessioni decisive prima del Mondiale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei secondi test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula Uno. Il Mondiale di Formula Uno 2026 inizia davvero a svelare i propri valori. Sul tracciato posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama vedremo di nuovo in azione team e piloti dopo che i primi tre giorni di test qui nel Bahrain ci avevano regalato i primi spunti, con diverse vetture che hanno mostrato i primi scricchiolii a livello di affidabilità.

Quale sarà il programma della giornata? La prima giornata dei secondi test di Sakhir prenderà il via alle ore 08.00 italiane (le ore 10.00 locali) e si concluderà alle ore 17.00, quindi, ampiamente sotto la luce dei riflettori. Ricordiamo, inoltre, che tra le ore 12.00 e 13.00 ci sarà sempre un’ora di break per il pranzo. Programma che sarà replicato anche nelle giornata di domani e di venerdì 20 febbraio quando si andrà a completare il second round di test del Bahrain. Da quel momento in avanti non si scherzerà più dato che saremo nell’imminenza del via della stagione rappresentato dal Gran Premio d’Australia sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne.

Dopo la prima tranche di test di Sakhir la prima domanda sarà: tutto sarà confermato? Per quanto si è visto in Bahrain, infatti, diverse vetture si sono presentate nel migliore dei modi alla nuova stagione, mentre altre devono ancora recuperare parecchio terreno, sia a livello di prestazione singola, sia di affidabilità. La McLaren, reduce da due anni di dominio, sembra essersi ripresentata ai nastri di partenza del campionato con ottimi propositi, come la Red Bull con un motore sorprendente. La Mercedes sembra pronta a vendere cara la pelle ai massimi livelli, mentre in casa Ferrari le preoccupazioni sono tutte racchiuse tra long run e affidabilità.

Il Day-1 dei secondi test di Sakhir riservati alla Formula Uno scatterà alle ore 08.00 italiane e si concluderà alle ore 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della prima giornata dei test del Bahrain, per non perdere nemmeno un secondo del percorso di avvicinamento di team e piloti alla nuova stagione. Buon divertimento!