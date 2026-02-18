LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: le azzurre trovano la russa tornata in attività

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell’ultimo match di doppio in programma quest’oggi al WTA 1000 di Dubai. Jasmine Paolini e Sara Errani, teste di serie numero 1 del torneo, affronteranno al loro debutto Laura Siegemund e la rientrante Vera Zvonareva. L’esordio in quel di Dubai non è assolutamente dei più semplici. Entrambe le avversarie hanno notevole esperienza in questa specialità. Tutte e due sono veterane di questo sport e per quanto riguarda il doppio si possono definire a tutti gli effetti delle specialiste. La tedesca e la russa al primo turno hanno ottenuto la vittoria con la coppia Marcinko/Ruzic con lo score di 6-3 6-1. Mettendo subito le cose in chiaro riguardo il loro stato di forma.

Le portacolori del bel paese dopo la delusione della semifinale persa contro Hsieh e Ostapenko negli ultimi punti al match tie-break a Doha, dove sono state molto vicine nell’agguantare la finale, sono in cerca di riscatto per avvicinarsi sempre più alla prima posizione del ranking mondiale. Oltre questo, le italiane vogliono riscattare anche un inizio di stagione che al momento non è andato secondo le loro aspettative. Soprattutto nei tornei più importanti. La toscana, da parte sua, sta affrontando pure nel singolare un periodo non proprio semplicissimo. La sconfitta di ieri in due set per mano di Eala sembra aver purtroppo confermato l’andamento altalenante della classe ’96.

Paolini di solito lotta contro qualsiasi avversità gli si presenti contro. Non solo in campo, ma anche fuori. Una reazione della miglior italiana in un campo da tennis negli ultimi anni se l’aspettano in molti. Sarà interessante vedere la performance delle azzurre in questo WTA 1000. Questo torneo se giocato con la giusta attitudine potrebbe risollevare il morale di entrambe. Il risultato sarà ovviamente importante ma quello che ora serve alle due giocatrici numero 4 di doppio del ranking WTA è soprattutto fiducia. Elemento che sembra un po’ smarrito in questo inizio di stagione. Il loro tabellone presenta diverse insidie e questo può essere sia negativo ma allo stesso tempo rendere il loro torneo più avvincente.

La nativa di Filderstadt gioca un tennis prevalentemente tattico. Non solo è molto brava nel gestire la direzione dei suoi colpi. Ma, in maggior modo nel doppio, si fa spesso trovare nella giusta posizione in campo con il corretto tempismo. Anche leggere il gioco delle avversarie che ha davanti è un’altra sua qualità. Questa caratteristica in diverse occasioni gli è utile per trovare la modalità corretta di scalfire il gioco avversario. Con Zvonareva sarà interessante vedere la coordinazione che ci sarà tra le due. Quest’ultima infatti funge da regista ed uno dei suoi punti forti è controllare e indirizzare lo scambio nel mentre del palleggio. Se il gioco di entrambe avrà il giusto andamento. Il risultato può essere davvero notevole e le azzurre potrebbero trovare difficoltà. Le italiane hanno però dimostrato spesso di saper interpretare il gioco dall’altra parte della rete. Tenacia e grinta unite alla tattica fanno di loro non a caso una delle migliore coppie nel circuito WTA.

La toscana dovrà essere brava nell’essere il più insidiosa possibile da fondo campo. Errani, in particolar modo sotto rete, dovrà farsi trovare pronta e spezzare per quanto possibile il gioco della coppia opposta. Sulla carta non è un compito facile, però stimolante e questo lo sanno anche le azzurre che lo scorso anno si fermarono agli ottavi per un’infortunio di Paolini e quindi ora possono solo che guadagnare punti. L’opportunità di metterne in cascina diversi c’è e starà alle italiane saperla cogliere. L’ottavo di finale di doppio del WTA 1000 di Dubai si terrà non prima delle 13 ora italiana e sarà l’ultimo match della giornata sul Campo 2. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!