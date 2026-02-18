LIVE Italia-Canada, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: serve un’impresa per continuare a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Canada, penultimo impegno degli azzurri nel round robin del torneo olimpico maschile di curling. Dopo la convincente vittoria sugli Stati Uniti il quartetto italiano si è rilanciato in vista della volata che porterà ai playoff, ma servirà mettere un altro mattoncino aggiudicandosi una delle due ultime partite. Attualmente l’Italia occupa la terza posizione del girone unico, ma per gli incroci e gli scontri diretti non possiamo ancora gioire. Appuntamento alle 14.05 con il primo end di una sfida decisiva.

Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Amos Mosaner e Mattia Giovanella torneranno sul ghiaccio dello storico Stadio Olimpico di Cortina dinanzi ad un pubblico sempre più caldo ed appassionato. Gli azzurri cercheranno di sfruttare ogni singola vibrazione che proviene dagli spalti per superare la squadra medaglia di bronzo a Pechino 2022. Imperativo limitare gli errori e ceercare un curling semplice, proprio come accaduto nel match contro gli americani che ha risollevato l’umore degli italiani.

Canada che ha già raggiunto l’obiettivo delle semifinali e si gioca il primo posto del round robin con la Svizzera. Brad Jacobs (skip), Marc Kennedy (vice skip), Brett Gallant e Ben Hebert vantano infatti 6 vittorie ed una sola sconfitta ed occupano la seconda posizione del girone. Difficile ipotizzare che i nordamericani si possano accontentare di una semplice qualificazione, sarà sicuramente partita vera dal primo all’ultimo end.

Italia-Canada, penultimo impegno degli azzurri nel round robin del torneo olimpico maschile di curling, inizierà alle 14.05.