LIVE Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il n.2 a caccia dei quarti di finale

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e l’australiano Alexei Popyrin, valido per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Doha, con l’azzurro che cerca il primo titolo della stagione dopo la sconfitta in semifinale dell’Australian Open contro il serbo Novak Djokovic per 2-3 (6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6).

L’attuale numero due al mondo per raggiungere il tennista australiano al secondo turno dell’ATP di Doha ha dovuto eliminare al primo turno l’ostico Tomas Machac, con il risultato di 2-0 (6-1, 6-4), mentre Popyrin, in cerca di nuovi ottimi risultati dopo un periodo di forte crisi, non ha avuto problemi con la wild card del torneo, il qatariota Mubarak Shannan Zayd, sconfitto per 2-0 (6-0, 6-2).

Sinner vuole raggiungere la finale del torneo per riaffrontare, molto probabilmente Carlos Alcaraz, suo grande rivale e attuale numero uno al mondo. In caso di vittoria l’altoatesino affronterà il vincente della sfida tra il ceco Jakub Mensik, sesta testa di serie del torneo, e il cinese Zhizhen Zhang.

Il match tra Sinner e Popyrin sarà il primo a partire non prima delle 17.30 e il terzo della giornata sul Campo Centrale dopo le sfide tra l’ungherese Marton Fucsovics e il russo Karen Khachanov, che non incomincerà prima delle 11.30, e quello tra il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas, che invece inizierà non prima delle 13.00. Segui il match in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport!