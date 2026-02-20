Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (venerdì 20 febbraio): orari, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 20 febbraio, va in scena la quattordicesima giornata di gare dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, una giornata particolarmente intensa e ricca di aspettative per la spedizione azzurra. Sono sette le finali in programma che assegneranno medaglie, e l’Italia sarà protagonista in tutte, confermando la grande profondità e competitività del movimento nazionale.

Nel dettaglio, si assegneranno i podi nello skicross femminile, negli aerials maschili e nell’halfpipe maschile di sci freestyle, nella 15 km mass start maschile di biathlon, nei 1500 metri femminili di speed skating, oltre alle spettacolari prove dello short track, con la staffetta maschile sui 5000 metri e i 1500 metri femminili. Le maggiori speranze di medaglia per l’Italia sono concentrate in diverse discipline chiave. Nel speed skating, gli occhi sono puntati su Francesca Lollobrigida, atleta di riferimento del panorama mondiale, chiamata a confermare il suo status anche sulla distanza dei 1500 metri.

Lo short track rappresenta un altro terreno fertile per gli azzurri: la staffetta maschile punta apertamente al podio, mentre in campo femminile l’Italia può contare su un trio di assoluto valore composto da Elisa Confortola, Arianna Sighel e soprattutto Arianna Fontana, la pluricampionessa olimpica simbolo dello short track azzurro. Grande attesa anche per il biathlon, dove la mass start sui 15 km maschili potrebbe regalare soddisfazioni grazie a Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin, chiamati a una prova di grande solidità sia sugli sci che al poligono.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Venerdì 20 febbraio

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 5-6: Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)

10.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, seeding round: Andrea Chesi, Jole Galli

12.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, ottavi di finale: Andrea Chesi, Jole Galli

12.35 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, quarti di finale: eventuali Andrea Chesi, Jole Galli

12.54 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, semifinali: eventuali Andrea Chesi, Jole Galli

13.10 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, small final: eventuali Andrea Chesi, Jole Galli

13.15 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, big final: eventuali Andrea Chesi, Jole Galli

14.15 BIATHLON – Mass start 15 km maschile: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin

16.30 SPEED SKATING – 1500 metri femminili: Francesca Lollobrigida

18.00 BOB – Bob a 2 femminile, prima manche: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)

19.50 BOB – Bob a 2 femminile, seconda manche: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)

20.15 SHORT TRACK – 1500 metri femminili, quarti di finale: Elisa Confortola, Arianna Sighel, Arianna Fontana

21.02 SHORT TRACK – 1500 metri femminili, semifinali: eventuali Elisa Confortola, Arianna Sighel, Arianna Fontana

21.30 SHORT TRACK – Staffetta 5000 metri maschile, Finale A: Italia (formazione da definire)

22.07 SHORT TRACK – 1500 metri femminili, Finale A: eventuali Elisa Confortola, Arianna Sighel, Arianna Fontana

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

