LIVE Bob a 2 femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tedesche favorite, prime due manche in serata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime due manche del bob a 2 femminile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina con ben venticinque equipaggi pronti a giocarsi il tutto per tutto per ottenere la migliore posizione possibile, con alcune che lotteranno i tre posti validi per le medaglie.

La favorita dovrebbe essere la tedesca Laura Nolte, anche se il finale del monobob ci costringe a non dare nulla per scontato visto che nell’ultima batteria la campionessa della Germania ha perso il primo posto per soli quattro centesimi, con la statunitense Elana Meyers Taylor che, non solo ha vinto la medaglia d’oro, ma è l’atleta più anziana della storia a farlo, quando ha 41 anni di età.

A rappresentare l’Italia ci saranno Giada Andreutti e e Simona De Silvestro che saranno rispettivamente accompagnate dalle due frenatrici Alessia Gatti e Anna Costella. Le azzurre, nel monobob, non hanno brillato, non riuscendo ad entrare nelle prime venti posizioni dopo la terza batteria, quelle valide per l’accesso all’ultima manche.

La prima batteria del bob a 2 femminile inizierà alle 18.00, con la seconda che, salvo ritardi, partirà alle 19.50 e con la gara che verrà disputata sulla pista Eugenio Monti al Cortina Sliding Center. Segui la competizione in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport!