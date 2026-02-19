A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma mass start maschile e streaming

Archiviate le staffette, il biathlon si ferma per una sola giornata ma tornerà protagonista domani con la mass start maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi di Anterselva andrà in scena venerdì 20 febbraio (dalle ore 14.15) la gara con partenza in linea riservata agli uomini sulla distanza dei 15 chilometri, in cui vedremo in azione trenta atleti che si sono qualificati tramite classifica generale di Coppa del Mondo o in alternativa con i risultati della rassegna a cinque cerchi.

Tommaso Giacomel si gioca l’ultima possibilità di lasciare il segno a livello individuale in questa edizione olimpica di casa, ma molto dipenderà anche dal rendimento dei materiali rispetto ai competitor degli altri Paesi. L’Italia verrà rappresentata anche da Lukas Hofer e Nicola Romanin, ma i favoriti per le medaglie saranno i norvegesi, i francesi e la coppia svedese formata da Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming del biathlon nella giornata di venerdì 20 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La mass start maschile verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL BIATHLON DOMANI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 20 febbraio

14.15 Mass Start maschile 15 km – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.