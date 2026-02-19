A che ora lo short track domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 20 febbraio, streaming, italiani in gara

Venerdì 20 febbraio calerà il sipario sullo short track in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I pattini veloci hanno regalato non poco spettacolo e le emozioni, in un modo o nell’altro, non sono mancate. Sull’anello di ghiaccio del Forum di Assago ultima giornata in cui l’Italia cercherà di arricchire il proprio medagliere e salutare al meglio possibile il pubblico di casa.

Nei 1500 metri femminili Arianna Fontana, Arianna Sighel ed Elisa Confortola cercheranno di fare più strada possibile, in una prova particolare in cui bisogna trovare resistenza alla velocità e risentire il meno possibile dell’acido lattico. La gestione dello sforzo e anche la lettura tattica della gara sarà determinante.

Sarà anche il giorno della finale della staffetta maschile. Una prova che, si spera, sia una sorta di redenzione per Pietro Sighel. Il trentino non è riuscito a essere il protagonista di questi Giochi, come avrebbe sperato, a livello individuale. Varie situazioni gli si sono ritorte contro e la prova a squadre può essere la chance per riscattarsi e fare la differenza.

Per le gare di venerdì 20 febbraio dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport1 HD, DAZN e su HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SHORT TRACK DOMANI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 20 febbraio

Ore 20:15 1500 metri donne – Quarti di finale

Ore 21:02 1500 metri donne – Semifinali

Ore 21:18 staffetta uomini – Finale B

Ore 21:30 staffetta uomini – Finale A

Ore 22:00 1500 metri donne – Finale B

Ore 22:07 1500 metri donne – Finale A

ITALIANI IN GARA

1500 metri donne – Arianna Fontana, Arianna Sighel, Elisa Confortola

Staffetta maschile – Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Andrea Cassinelli

PROGRAMMA SHORT TRACK: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport1 HD, DAZN e HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.