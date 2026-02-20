LIVE Canada-Finlandia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: prima semifinale alle 16.40

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della semifinale del torneo di hockey su ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. All’arena Santagiulia si affronteranno Canada e Finlandia; in palio c’è un posto in finale!

Canada e Finlandia arrivano a qusta sfida dopo due quarti di finale tiratissimi ed entrambi terminati ai supplementari. I nordamericani hanno avuto la meglio per 4-3 sulla Cechia, mentre gli scandinavi hanno battuto la Svizzera in rimonta per 2-1. In entrambi i match il ritmo e l’intensità sono stati elevatissimi; per le squadre passate in semifinale sarà essenziale recuperare le energie psico-fisiche al meglio per farsi trovare pronti.

La partita di oggi pomeriggio si preannuncia combattutissima. Entrambe le squadre sono infarcite di giocatori con qualità e talento fuori dal comune anche per l’NHL, d’altronde non è un caso se queste due nazionali occupani i primi due posti nel ranking IIHF e da sempre sono al vertice del movimento. La Finlandia è la squadra campionessa in carica, ma nel quadrienno fra Pechino e Milano-Cortina ha mostrato qualche crepa, tanto da terminare all’ultimo posto con una sola vittoria il 4-Nations Face Off (torneo giocato a febbraio di un anno fa che prevedeva lo scontro fra i giocatori di Svezia, Finlandia, Usa e Canada che militano in NHL).

Il Canada, potendo contare sui giocatori del campionato più competitivo al mondo a differenza delle edizioni olimpiche del 2018 e 2022, ha vinto il suo difficile girone senza troppi patemi, facendo però tremare i propri tifosi nel quarto di finale contro la Cechia. La partita è stata viziata da un clamoroso errore arbitrale: gli europei hanno trovato il gol del momentaneo 3-2 con 8 giocatori in campo ma i direttori di gara non hanno annullato la rete. Al di là della gigantesca svista, il Canada non è sembrata quella squadra schiacciasassi che aveva annientato le avversarie del girone, scendendo sul ghiaccio forse con un po’ di sufficienza vista la superiorità sulla Cechia. Contro la Finlandia i ragazzi nordamericani non potranno permettersi nessun atteggiamento guascone se non vogliono correre il rischio di rimanere fuori dalla finale.

La semifinale del torneo maschile di hockey su ghiaccio fra Canada e Finlandia comincerà alle 16.40. Il vincitore accederà alla finale che assegna il titolo olimpico dove se la vedrà contro una fra USA e Slovacchia. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. Buon divertimento!