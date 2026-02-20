LIVE Biathlon, Mass start maschile Olimpiadi in DIRETTA: Tommaso Giacomel cerca la reazione nell’ultima occasione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della mass start maschile di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Si assegnano le ultime medaglie del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello dell’Arena Alto Adige di Anterselva, teatro storico della disciplina, trenta atleti si sfideranno nella gara più spettacolare e imprevedibile del programma: partenza in linea, quattro poligoni e nessuna possibilità di calcolo. Chi sbaglia paga immediatamente, chi regge la pressione può scrivere la storia.

Latto conclusivo concentra in poco più di mezz’ora tutto il senso del biathlon: velocità sugli sci stretti, sangue freddo al tiro e gestione perfetta delle energie nell’ultimo giro, quando le gambe bruciano e la lucidità fa la differenza. L’atmosfera ad Anterselva è quella delle grandi occasioni, con il pubblico pronto a spingere gli azzurri nell’assalto finale al podio. L’Italia si presenta con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e la rivelazione Nicola Romanin. Giacomel è l’uomo su cui si concentrano le maggiori aspettative: nonostante l’argento nella staffetta mista finora quella in casa non è stata la sua Olimpiade, ma nella mass start servirà una prova totale, senza passaggi a vuoto al poligono. Hofer porta in dote esperienza e conoscenza del tracciato, qualità preziose in una gara che spesso si decide negli ultimi bersagli in piedi. Romanin, invece, rappresenta la faccia nuova: l’ingresso tra i trenta è già un risultato significativo, ma in una prova così aperta tutto può accadere.

Il livello sarà altissimo. Norvegia e Francia, che si sono spartite gli ori finora, arrivano con blocchi compatti e ambizioni dichiarate, forti di atleti abituati a gestire la pressione olimpica. Attenzione anche a Svezia e Germania, sempre competitive nelle gare a contatto diretto, mentre outsider come Finlandia potrebbero inserirsi sfruttando eventuali errori altrui. Nella mass start, infatti, non esistono strategie conservative: ogni serie di tiro può cambiare la fisionomia della corsa. Quattro passaggi al poligono – due a terra e due in piedi – scandiranno il ritmo della competizione. Le penalità, in una gara così corta e serrata, pesano come macigni. Spesso è l’ultima serie in piedi a emettere il verdetto definitivo, quando il silenzio cala sullo stadio e il destino si decide in cinque colpi.

