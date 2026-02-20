LIVE USA-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: seconda semifinale, americani favoriti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Stati Uniti d’America e Slovacchia, seconda semifinale del torneo maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Americani e slovacchi si contendono l’ultimo posto a disposizione per accedere alla finale olimpica.

Gli Stati Uniti d’America partono con il favore del pronostico in questa semifinale. Gli americani sono ancora imbattuti in questo torneo: gli USA hanno dominato il gruppo C, dove hanno battuto Lettonia (5-1), Danimarca (6-3) e Germania (5-1), avanzando ai quarti di finale contro la Svezia. La sfida contro gli svedesi si è rivelata più complicata del previsto con gli americani che hanno avuto la meglio grazie ad una rete di Hughes all’overtime.

Una sconfitta fino ad ora per la Slovacchia che era inserita nel girone B insieme all’Italia. Gli slovacchi hanno iniziato il torneo con una sorprendente vittoria contro la Finlandia (5-1) per poi battere gli azzurri 3-2. Nell’ultimo incontro dei gironi la Slovacchia si è arresa per 5-3 alla Svezia vincendo ugualmente il raggruppamento. Nei quarti gli slovacchi hanno sconfitto la Germania per 6-2.

La seconda semifinale è in programma alla Milano Santagiulia IHO Arena alle 21.10. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di USA-Slovacchia con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di questa partita. Buon divertimento!