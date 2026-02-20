LIVE Speed skating, 1500 femminili Olimpiadi in DIRETTA: Francesca Lollobrigida mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei 1500 metri femminili di speed skating ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Penultima giornata di gare al Milano Speed Skating Stadium dove si assegna il titolo olimpico dei 1500 metri femminili.

Gli occhi degli appassionati italiani sono rivolti su Francesca Lollobrigida. La campionessa olimpica dei 3000 e dei 5000 torna sul ghiaccio nei 1500, distanza dove non parte certamente con i favori del pronostico. L‘azzurra non ha nulla da perdere e si presenta al via di questa gara con una condizione fisica invidiabile e con la mente libera, fattore che può fare la differenza in una finale olimpica.

Non sarà al via di questa gara Joy Beune. La campionessa del mondo dei 1500 nonché dominatrice della stagione di Coppa del Mondo in questa distanza non ha strappato il pass nei durissimi trials olandesi, nonostante abbia dimostrato di essere in grande condizione negli appuntamenti successivi e negli altri eventi di queste Olimpiadi.

Al via di questa gara ci sono 29 atlete, con la prima batteria prevista alle 16.30.