Francesca Lollobrigida a Los Angeles per la Festa della Repubblica: il passaggio simbolico da Milano Cortina 2026 a LA28

La Festa della Repubblica italiana ha trovato quest’anno una cornice d’eccezione a Los Angeles, dove il Consolato Generale d’Italia ha promosso una celebrazione capace di intrecciare identità nazionale, sport e relazioni internazionali. L’iniziativa, voluta dalla Console Generale Raffaella Valentini, si è svolta presso il Los Angeles Memorial Coliseum, luogo simbolo dell’olimpismo mondiale, trasformando l’anniversario della nascita della Repubblica in un’occasione di dialogo tra culture e istituzioni attraverso i valori universali dello sport.

L’evento si è inserito idealmente nel percorso che conduce alla Giornata Nazionale dello Sport del 7 giugno, sottolineando il ruolo sempre più centrale dello sport come strumento di promozione del Paese e di cooperazione internazionale. In questo contesto, la partecipazione della campionessa olimpica Francesca Lollobrigida ha rappresentato uno dei momenti di maggiore rilievo della manifestazione. La pattinatrice azzurra, protagonista ai recenti Giochi Invernali con le sue medaglie nei 3000 e 5000 metri, ha incarnato il legame tra eccellenza sportiva italiana e prospettiva olimpica globale.

Particolarmente significativo il momento istituzionale ospitato all’interno del Memorial Coliseum, destinato a entrare nella storia come il primo impianto ad aver accolto tre edizioni dei Giochi Olimpici, nel 1932, nel 1984 e nuovamente nel 2028. Qui si è svolta una cerimonia dal forte valore simbolico che ha visto riuniti rappresentanti delle istituzioni italiane e americane per celebrare il passaggio ideale tra Milano-Cortina 2026 e Los Angeles 2028, due appuntamenti destinati a segnare il prossimo futuro del movimento olimpico.

La visita della delegazione italiana ha toccato anche alcuni dei luoghi più iconici della città californiana. Tra questi, la celebre Walk of Fame, dove Francesca Lollobrigida ha reso omaggio al contributo degli italiani alla storia del cinema americano soffermandosi davanti alla stella dedicata a Gina Lollobrigida, leggendaria attrice e sua prozia. Un gesto dal forte valore identitario, capace di collegare idealmente il patrimonio culturale italiano alle nuove generazioni di ambasciatori dello sport nazionale.

La missione istituzionale è proseguita con un incontro presso la sede del comitato organizzatore di LA28. Il confronto ha offerto l’opportunità di approfondire lo stato dei preparativi per i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2028, aprendo al tempo stesso una riflessione sulle possibili sinergie tra Italia e Stati Uniti nei campi della formazione sportiva, della crescita dei giovani talenti e della diffusione dei principi olimpici.

Le celebrazioni organizzate a Los Angeles hanno così assunto un significato che va oltre la ricorrenza istituzionale. Attraverso la collaborazione tra il Consolato Generale d’Italia e il CONI, e grazie alla proiezione internazionale del progetto Italia Team, l’iniziativa ha offerto una vetrina qualificata dell’Italia contemporanea, confermando la capacità dello sport di diventare strumento di dialogo, diplomazia e cooperazione tra Paesi.