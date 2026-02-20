LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Heinrich è primo in quinta batteria con una startlist decimata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.36 Aspettiamo di capire se tutti gli assenti della quinta manche ci saranno o no nella sesta.

10.33 Buon segnale da parte di Heinrich che ovviamente è primo ma senza il possibile tempo di molti bobbisti che gli avrebbero dato almeno filo da torcere.

10.30 Sun trova l’ottavo posto con un 55.75. Termina qui la quinta manche, visto che anche Mandlbauer ha deciso di non scendere in pista.

10.29 Quinto posto per Tentea, il rumeno ha 39 centesimi di svantaggio dalla vetta. 55.63 per il rumeno.

10.27 Tredicesimo posto per Brown con un 1.18 secondi di svantaggio dalla vetta di Heinrich.

10.25 Settimo posto per Li con 55.91 secondi sul cronometro.

10.22 Dodicesimo posto per Edelman con un 1.75 secondi di svantaggio dalla vetta.

10.20 Settimo posto per Suk, che lo strappa a Bindilatti, per un solo centesimo rispetto al brasiliano. 55.94 per il coreano.

10.19 Nono posto per Pitter, la sua Giamaica ha 81 centesimi di svantaggio da Heinrich.

10.17 Settimo posto per il brasiliano Bindilatti che ha 71 centesimi di svantaggio dalla vetta.

10.15 Quarto posto per Kranz, che chiude la sua manche a 38 centesimi di svantaggio e con un 55.62 niente male.

10.14 Altri bobbisti che hanno dato forfait per la quinta prova: oltre Lochner, Friedrich, Ammour e il nostro Baumgartner, a non scendere per il momento in pista sono gli svizzeri Follador e Rohner, il canadese Austin e l’austriaco Treichl.

10.13 Dearborn chiude al settimo posto con un secondo preciso di svantaggio dal bobbista transalpino.

10.11 Terzo posto per Kalenda, con la Lettonia che chiude con un 55.47. Ancora nessun bobbista è sceso sotto i cinquantacinque secondi.

10.08 Come non detto, Heinrich trova la prima posizione per un solo centesimo di vantaggio. Ottimo 55.24 per il francese.

10.07 Quarto posto per Horn che ha 72 centesimi di svantaggio da Vogt, che probabilmente resterà in vetta dopo un grande tempo.

10.05 Secondo posto per Kim che supera Hall e si porta a 40 centesimi di svantaggio dallo svizzero.

10.04 Intanto, anche Baumgartner non parteciperà alla quinta run di prova.

10.02 Vogt va davanti ad Hall con 46 centesimi di vantaggio.

10.01 Buon tempo per il britannico che chiude la manche con un 55.71.

10.00 Cambio di programma in startlist, visto che Lochner, Friedrich e Ammour non parteciperanno alla manche. Il primo a scendere è Hall.

9.56 Ci siamo, aspettiamo il tempo di Lochner.

9.53 L’ultimo, e quindi il bobbista che chiuderà la manche, sarà Frankie Del Duca, che dovrà confermare le due ottime prestazioni di ieri.

9.50 Domani, sabato 21 febbraio, inizierà la prima prova della competizione dove si inizierà a fare sul serio. Oggi capiremo se Baumgartner vuole iscriversi definitivamente per la corsa alle medaglie.

9.47 I primi tre a scendere saranno i tre tedeschi medagliati nel bob a 2, Lochner, Friedrich e Ammour.

9.45 Il nostro Baumgartner sarà il sesto a partire in startlist.

9.40 Buongiorno amici di OA Sport, alle 10.00 inizierà la quinta batteria di prova del bob a 4.

