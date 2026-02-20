LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Naeslund favorita, Jole Galli a caccia della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di skicross femminile. A Livigno torna lo spettacolo dopo le adrenaliniche gare di snowboardcross che hanno visto l’Italia protagonista grazie ad una splendida Michela Moioli. La squadre azzurra si affida a Jole Galli, ottima protagonista in Coppa del Mondo, possibile outsider in una gara stellare. Appuntamento alle 10.00 con il seeding round, mentre le fasi ad eliminazione diretta partiranno alle 12.00.

Run del mattino che serviranno soltanto a stilare il tabellone degli ottavi di finale. 32 le atlete in gara che verranno suddivise in 8 heat. Italia che si affida a Jole Galli. L’azzurra, splendida protagonista in Coppa del Mondo con la vittoria a Passo San Pellegrino colta meno di un mese fa, proverà a ricoprire il ruolo di outsider di lusso. Non sarà facile in quanto il livello è chiaramente altissimo con le big della disciplina tirate a lucido in vista della competizione. Al via anche Andrea Chesi, che dovrà cercare di superare in primis gli ottavi per poi dare il tutto per tutto.

Favorita d’obbligo la svedese Sandra Naeslund, autentico totem dello skicross internazionale. La scandinava dovrà guardarsi le spalle dalle francesi Jade Grillet Aubert e Mylene Ballet Baz. Contingente transalpino di primissimo ordine completato da Marielle Berger Sabbatel ed Anouck Errard. La Germania confida invece in Daniela Maier e Luisa Klapprott, mentre la Svizzera punta forte su Fanny Smith e Talina Gantenbein. Guardando oltreoceano attenzione alle canadesi Marielle Thompson, 4 volte vincitrice della Coppa del Mondo, e Brittany Phelan.

La gara olimpica di skicross femminile inizierà alle 10.00 con il seeding round, poi alle 12.00 la fase ad eliminazione diretta. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!