LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: staffetta maschile in finale, ultima carta per Fontana

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. Si chiude il capitolo short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Venerdì 20 febbraio l’Ice Skating Arena del Forum di Assago ospiterà l’ultima giornata di gare, mettendo il sigillo a una rassegna che ha già regalato spettacolo, colpi di scena e grandi emozioni. L’Italia arriva all’atto conclusivo con un bottino importante: oro nella staffetta mista, argento di Arianna Fontana nei 500 metri e argento nella staffetta femminile. Tre medaglie che certificano la solidità del movimento azzurro e che alimentano la speranza di un ultimo guizzo davanti al pubblico di casa.

L’attenzione sarà concentrata innanzitutto sui 1500 metri femminili, distanza complessa e affascinante, in cui velocità e resistenza devono fondersi in un equilibrio quasi perfetto. In pista vedremo Arianna Fontana, Arianna Sighel ed Elisa Confortola, chiamate a interpretare una gara che non ammette errori. Nei 1500 non basta lo spunto: serve capacità di leggere i ritmi, scegliere il momento giusto per attaccare e gestire l’acido lattico negli ultimi giri, quando le energie calano e le posizioni si decidono in pochi centimetri. Fontana, già protagonista in questi Giochi, proverà a sfruttare esperienza e freddezza; Sighel e Confortola cercheranno invece l’acuto in una specialità dove tattica e nervi saldi possono fare la differenza.

Il programma prevede poi la finale della staffetta maschile, uno degli appuntamenti più attesi. Per il quartetto azzurro rappresenta un’occasione preziosa per chiudere in crescendo e, soprattutto, per regalare una soddisfazione a Pietro Sighel. Il trentino non è riuscito finora a raccogliere quanto sperato nelle gare individuali, complice una serie di episodi sfavorevoli che ne hanno condizionato il cammino. La prova a squadre può trasformarsi nella sua rivincita sportiva: nella staffetta contano compattezza, cambi perfetti e strategia condivisa, elementi in cui l’Italia ha spesso dimostrato di sapersi esprimere ad altissimo livello.

Il programma si aprirà alle 20:15 con i quarti di finale dei 1500 metri femminili, seguiti alle 21:02 dalle semifinali. Alle 21:18 spazio alla finale B della staffetta maschile, mentre alle 21:30 andrà in scena la finale A per le medaglie. Chiusura dedicata ai 1500 metri donne: alle 22:00 la finale B e alle 22:07 la finale A, ultimo atto della serata.

Si comincia alle 20.15. Buon divertimento!