A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 20 febbraio, italiani in gara, streaming

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuerà anche domani il programma di gare dello speed skating: ai Giochi saranno ancora protagoniste le medie distanze, dato che il prossimo titolo ad essere assegnato sarà quello dei 1500 metri femminili, dopo che oggi verrà assegnato quello maschile.

Il terzultimo titolo olimpico dello speed skating, infatti, verrà assegnato domani, venerdì 20 febbraio, alle ore 16.30: l’Italia punterà tutto sull’unica azzurra in gara, Francesca Lollobrigida, che vorrà fare bene anche su questa distanza dopo aver vinto sia sui 3000 che sui 5000.

Per la gara di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 20 febbraio

Ore 16.30 1500 metri femminili Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Francesca Lollobrigida