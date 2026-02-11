A che ora gioca l’Italia oggi nel curling, Olimpiadi 2026: programma 11 febbraio, avversarie, tv, streaming

Oggi mercoledì 11 febbraio inizia il torneo di curling maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo la disputa del doppio misto, dove la nostra Nazionale ha conquistato la medaglia di bronzo alle spalle di Svezia e USA, incomincia il round robin dell’evento di genere aperto a dieci squadre (le prime quattro classificate accederanno alle semifinali). L’Italia punterà a essere grande protagonista sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo e cercherà di battagliare per entrare in zona medaglie: lo skip sarà Joel Retornaz, nel quartetto ci sarà anche Amos Mosaner, fresco di podio nel misto accanto a Stefania Constantini.

Il quartetto tricolore, cui figurano anche Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, sarà impegnato alle ore 19.05 in un big match davvero da urlo: gli azzurri se la dovranno vedere con la formidabile Svezia di Niklas Edin, uno dei giocatori più forti di tutta la storia e che quattro anni fa riuscì a sfatare il tabù dell’oro a cinque cerchi. L’Italia esordirà contro i Campioni Olimpici di Pechino 2022 in una sfida improba che ci dirà già tantissimo sullo stato di forma dei padroni di casa e sulle possibilità di sognare in grande. Contestualmente si giocheranno Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite che l’Italia gioca oggi (mercoledì 11 febbraio) nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIOCA L’ITALIA DEL CURLING OGGI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 11 febbraio



Ore 19.05 Italia vs Svezia a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.