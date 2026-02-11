Pattinaggio di figura oggi, Olimpiadi 2026: orario danza libera, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 11 febbraio, si assegneranno per la seconda volta le medaglie all’Unipol Forum di Assago, impianto sportivo che ospita in questi giorni le competizioni di pattinaggio artistico valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Nello specifico a partire dalle 19:30 partirà il segmento più lunga della danza sul ghiaccio: la danza libera.

Gli scenari sono aperti. Assisteremo infatti a “due gare” nella stessa gara. La prima riguarda la lotta per la medaglia d’oro che coinvolge i francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron e gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates, rispettivamente primi e secondi con uno scarto di appena 46 centesimi.

La seconda è invece la battaglia per il gradino più basso del podio dove, sulla carta, sono coinvolti tre tean. A partire con un piede avanti rispetto agli altri saranno i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, abili a strappare la terza piazza già nel corto precedendo i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson oltre che i nostri Charléne Guignard-Marco Fabbri, quinti a due punti di distanza dalla top-3. Difficile pensare ad una rimonta, ma in un contesto totalmente fuori dall’ordinario come quello olimpico può succedere davvero di tutto.

La free dance sarà visibile in diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport. Prevista inoltre una diretta su Eurosport 1 (dalle 20:20), visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento. In streaming ed in chiaro su RAI Play, mentre la diretta integrale è affidata a Discovery plus e HBO Max. OA Sport fornirà come sempre la DIRETTA LIVE della gara, per non perdersi nulla dello spettacolo a cinque cerchi.

A CHE ORA IL PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 11 febbraio

Ore 19.30 Free dance (in gara Charléne Guignard-Marco Fabbri) – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport.

ORDINE DISCESA IN PISTA FREE DANCE

FREE DANCE DANZA SUL GHIACCIO

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, in alternanza con altri sport (dalle 20:00)

Diretta streaming: Rai Play (dalle 20:00), in alternanza con altri sport; Eurosport 1 dalle 20:20 fino al termine termine visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento. Diretta integrale su Discovery plus e HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.