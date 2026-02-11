Italia-Svezia oggi hockey ghiaccio maschile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming

Siamo pronti per vivere l’esordio ufficiale del torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo che la competizione femminile è già ampiamente entrata nel vivo, con le azzurre capaci di qualificarsi in maniera brillante in vista della fase ad eliminazione diretta, ora starà ai colleghi del comparto maschile farsi valere in casa. L‘Italia, infatti, è pronta a fare il proprio esordio contro la Svezia, questa sera alle ore 21.10.

Non sarà certo un esordio morbido o semplice per i nostri portacolori. La nazionale delle “Tre corone”, infatti, è una serissima candidata alle medaglie e, di conseguenza, il Blue Team dovrà davvero superarsi per una prima partita tutta da vivere. Tutto sembra portare verso il successo degli scandinavi, con una formazione impreziosita da diversi elementi che militano nella NHL ma, come si suol dire, “mai dire mai” in queste manifestazioni.

Ricordiamo che l’Italia è inserita nel durissimo Gruppo B con Svezia, Finlandia e Slovacchia, tre rivali di altissimo livello per i nostri portacolori. Per il passaggio del turno occorrerà la migliore versione possibile del team azzurro che proverà a sfruttare il fattore campo per esaltarsi e provare il grande risultato.

Come seguire il match in tv? Italia-Svezia, match valevole per la prima giornata della fase a gironi (Gruppo B) del torneo olimpico di hockey su ghiaccio maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre); in diretta streaming gratuita su RaiPlay, discovery+ e HBO Max per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OLIMPIADI 2026

Mercoledì 11 febbraio

Ore 21.10 Italia vs Svezia – Diretta tv su RaiSportHD

