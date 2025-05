Sport in tv oggi (giovedì 8 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 8 maggio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Roma, il ciclismo con la Vuelta España Femenina, il beach soccer con i quarti di finale dei Mondiali, la pallamano con le qualificazioni agli Europei, e tanto altro ancora.

Saranno ben dieci gli azzurri impegnati quest’oggi agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: nel secondo turno di singolare femminile scenderanno in campo Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, mentre nel primo turno di singolare maschile giocheranno Matteo Arnaldi, Federico Cinà, Luca Nardi, Flavio Cobolli, Matteo Gigante, Mattia Bellucci e Fabio Fognini.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 8 maggio

03.00 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Shanghai: eliminatorie ricurvo a squadre e compound individuale – Nessuna copertura tv / streaming

07.30 Karate, Europei: eliminatorie kata a squadre e kumite (-50 kg e -55 kg femminili, -60 kg e -67 kg maschili) – YouTube WKF

08.00 Pentathlon, Coppa del Mondo Pazardzhik: qualificazioni maschili e seeding round scherma semifinali femminili – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Roma: 1° turno (1° match alle 11.00 Arnaldi-Bautista Agut, 2° match dalle 11.00 Cinà-Navone, 3° match dalle 11.00 Nardi–Cobolli, 3° match dalle 11.00 Gigante-Rinderknech, 4° match dalle 11.00 non prima delle 19.00 Fognini-Fearnley, 5° match dalle 11.00 Bellucci-Martinez) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo femminile), Tennis TV, per Arnaldi-Bautista Agut anche Rai 2 HD e Rai Play

11.00 Tennis, WTA 1000 Roma: 2° turno (2° match dalle 11.00 non prima delle 13.00 Cocciaretto-Swiatek, 3° match dalle 11.00 a seguire Paolini-Sun, 5° match dalle 11.00 non prima delle 20.30 Bronzetti-Muchova) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo maschile), SuperTennis HD, SuperTenniX

11.40 Ciclismo femminile, Pointe du Raz Ladies Classic – YouTube Pointe du Raz Ladies Classic

13.00 Ciclismo, Boucles de l’Aulne – 15.30 discovery+

13.55 Ciclismo femminile, La Vuelta Femenina: 5a tappa – 15.35 Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

17.00 Beach soccer, Mondiali: quarti di finale, Italia-Senegal – Rai Sport HD, Rai Play Sport 1, FIFA+

19.00 Pallamano, Qualificazioni Europei 2026: Italia-Spagna – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, YouTube Sky Sport

20.00 Volley femminile, amichevole: Italia-Germania – discovery+

20.30 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Schio – Rai Sport HD, Rai Play

21.00 Calcio, Conference League: Fiorentina -Betis – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, tv8.it, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Manchester United-Athletic Bilbao – Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Bodo/Glimt-Tottenham -Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Chelsea-Djurgarden – Sky Sport 255, Sky Go, NOW