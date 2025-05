LIVE Italia-Germania, Amichevole volley femminile in DIRETTA: primo test per le azzurre di Velasco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima amichevole pre-season della Nazionale femminile italiana contro la Germania. A pochi mesi dal trionfo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, la Nazionale italiana di volley femminile è pronta a inaugurare la nuova stagione con una doppia sfida amichevole contro la Germania. La prima uscita è fissata per oggi alle ore 20.00 al Pala Igor di Novara, seguita dal secondo confronto in programma venerdì 9 alle 17.00 all’Allianz Cloud di Milano.

Un banco di prova importante, anche se interlocutorio, per cominciare a tracciare la strada che porterà le azzurre alla Volleyball Nations League. Il commissario tecnico Julio Velasco ha scelto di convocare sedici atlete per il collegiale iniziato lunedì 5 maggio al Centro Pavesi di Milano: una fase di lavoro che servirà a valutare nuove soluzioni e a consolidare il gruppo allargato.

Come prevedibile, mancheranno le protagoniste del trionfo olimpico, ancora impegnate con i rispettivi club nelle finali europee. Conegliano, Milano e Scandicci sono salite non più tardi di domenica sul podio della Champions League a Istanbul, e le giocatrici coinvolte usufruiranno di qualche giorno di riposo prima di rimettersi a disposizione della Nazionale.

Velasco, che ha già avuto modo di lavorare con molte delle atlete convocate durante i precedenti raduni stagionali, prosegue così il percorso di crescita e integrazione di giovani promesse e volti emergenti. A Novara e Milano ci sarà quindi spazio per vedere all’opera giocatrici come Loveth Omoruyi, Federica Squarcini e Carlotta Cambi, oltre a elementi di prospettiva come Stella Nervini, Benedetta Sartori e Adhuoljok Malual.

Le due amichevoli contro la Germania, inserite nel circuito dei Bper Test Match, rappresentano un’occasione utile per testare la condizione fisica e l’affiatamento del gruppo, ma anche per confermare la continuità tecnica e mentale dopo l’apoteosi olimpica. L’Italia riparte dal proprio entusiasmo e dalla profondità del suo vivaio, con l’obiettivo di restare protagonista anche nella lunga estate internazionale che attende il volley femminile.

Questo il roster della formazione azzurra: Anna Gray;2. Alice Carlotta Degradi; 3. Carlotta Cambi; 4. Rebecca Piva; 5. Federica Squarcini; 10. Benedetta Maria Sartori; 12. Giorgia Frosini; 20. Chidera Blessing Chinyere Eze; 21. Loveth Omoruyi; 22. Gaia Giovannini; 23. Ilenia Moro; 32. Adhuoljok John Majak Malual; 35. Matilde Munarini. All. Julio Velasco. Questo il roster della Germania: 3. Annie Cesar; 4. Anna Pogany; 5. Corina Glaab; 6. Antonia Stautz; 7. Maria Tabacuks; 8. Hannah Khon; 9. Lina Alsmeier; 13. Emilia Weske; 14. Marie Scholzel; 15. Romy Jatzko; 16. Anastasia Cekulaev; 19. Marie Hanle; 22. Camilla Weitzel; 23. Monique Strubbe. All. Giulio Bregoli.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima amichevole pre-season della Nazionale femminile italiana contro la Germania in programma a Novara, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.00!