LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: serve un’impresa per timbrare il pass

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Italia-Spagna, valevole per la quinta giornata del Girone D delle qualificazioni agli Europei del 2026. Per gli azzurri di Coach Hanning snodo cruciale per avvicinare l’Europeo. Semaforo verde alle 19.00!

L’Italia ha acquisito ulteriore fiducia nell’ultimo periodo grazie alla campagna positiva agli ultimi Mondiali e grazie alla vittoria contro la Serbia nello scorso novembre. Il match dell’andata contro le furie rosse (31-30) ha evidenziato un miglioramento dell’Italia con gli azzurri sconfitti solo in volata dagli spagnoli. La Spagna sta affrontando un ricambio generazionale importante ma rimane una nazionale con un’identità tangibile e di tutto rispetto.

Momento cruciale nella storia di queste qualificazioni per gli azzurri. A Fasano, l’Italia si gioca una fetta importante delle sue chance di ottenere il pass per l’Europeo contro gli iberici. Gli azzurri sono reduci da 3 vittorie consecutive nel Girone e nell’ultima tornata hanno superato la Lettonia in entrambe le occasioni: ora lo scoglio più duro, la Spagna che ha chiuso con la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024.

OA Sport vi offre la diretta live testuale di Italia-Spagna, match valevole per la quinta giornata del Girone D delle qualificazioni agli Europei 2026 di pallamano. Non perdetevi neanche un minuto grazie ai nostri continui aggiornamenti in tempo reale! Fischio d’inizio alle ore 19.00.