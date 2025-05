Luciano Darderi, sera romana vincente contro Bu: avanza agli Internazionali d’Italia

7-6(4) 6-3: questo il punteggio con il quale Luciano Darderi batte il cinese Yunchaokete Bu, si prende le chiavi del Foro Italico di Roma e le chiude, almeno per questa notte. Il classe 2002 di Villa Gesell fa il suo esordio vincente agli Internazionali d’Italia, firma la telecamera con un “Roma ti amo” e si guadagna un appuntamento con Jack Draper al secondo turno (e, dato lo stato del britannico, sarà impresa improba).

Il primo game nel quale qualcosa accade è il terzo: Darderi sbaglia una facile volée e concede a Bu la palla break, che non va a segno causa dritto in rete. Dopo questa fase non succede più nulla di particolarmente vivace per lungo tempo, poi, sul 4-4, l’italiano inizia ad avere qualche piccolo segno di difficoltà. Doppio fallo, poi 15-30, ma si salva, quindi sul 5-5 0-15 doppio fallo per lo 0-30, recupero, ma palla corta sul nastro per il 30-40. Darderi si salva, poi l’esito inevitabile del parziale è il tie-break, nel quale Bu prende subito il minibreak di vantaggio, che perde in virtù di un doppio fallo. Ed è qui che il nativo di Villa Gesell inizia a salire tantissimo di livello, vincendo sul 5-4 un punto finito a rete di grande spettacolarità e, sul 6-4, vede il rovescio di Bu finire in rete: 7-4.

Per l’azzurro le cose si mettono bene anche a inizio secondo set, quando arriva di gran carriera (e di forza) il break immediato, quando sul Centrale sono rimasti in circa 4000, un numero importante se si considera la mobilità romana di questi orari. Sul 2-1 per Darderi è Bu a chiamare il medical timeout, lamentando un guaio alla spalla destra di cui si erano già visti gli effetti quando si era appoggiato a fondocampo. Lotta, ad ogni modo, c’è e resta, perché pian piano il cinese riesce a riprendere un po’ di vita e a lottare in vari game. Su 5-3, però, è Darderi ad avere il primo match point, e a chiuderlo in uno scambio decisamente muscolare.

Più che buona, comunque, la qualità di gioco: 30-25 il conto vincenti-gratuiti a favore di Darderi, che commette anche meno gratuiti: 20-26. Un’ora e 51 minuti di durata del match, nel quale di Darderi funziona soprattutto la seconda (69%-51% di punti vinti).