LIVE Cinà-Navone, ATP Roma 2025 in DIRETTA: chi vince trova Sinner!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di primo turno del Masters 1000 di Roma, Internazionali d’Italia 2025 tra Federico Cinà e il tignoso argentino Mariano Navone.

Il giovanissimo talento azzurro sogna di regalarsi una sfida di secondo turno niente di meno che al numero uno del mondo Jannik SINNER, per farlo però dovrà tirare fuori un’altra impresa in tornei Master 1000 contro uno dei più solidi giocatori su terra battuta. Da rimarcare come ‘pallino’ sia riuscito a superare il primo ostacolo sia a Miami (Comesana) sia a Madrid (Wong).

Navone arriva a questo torneo da numero 99 della classifica ATP, lui che proprio in questo periodo nella passata stagione aveva fatto incetta di punti e risultati issandosi fino ad un posto in top 30. Nel 2024 a Roma perse al 2° turno da Luciano Darderi, quest’oggi prova a tornare a quel turno, visto che l’anno scorso era testa di serie ed esordiva già alla seconda partita.

Una vittoria per l’azzurro significherebbe top 300, visto che con 25 punti supererebbe un bel po’ di giocatori issandosi in 285^ posizione. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match tra Federico Cinà e Mariano Navone, si gioca come 2° match dalle 11:00 sul Grandstand dopo Osaka-Badosa. Vi aspettiamo!