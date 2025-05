LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile in DIRETTA: gara-3 sarà decisiva?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Venezia-Schio, gara-3 della finale scudetto per la Serie A1 di basket femminile 2025! La sfida odierna potrebbe essere già decisiva per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia.

La Famila Wuber Schio ha infatti a disposizione il primo ‘match-point’ per chiudere la contesa e ricucirsi lo scudetto sul petto, con le scledensi che hanno vinto gara-1 (72-62) confermandosi poi anche in gara-2 dopo 45’ di autentica battaglia (86-79 dTs). Fari puntati ancora una volta su Salaun e su Laksa, con Costanza Verona e Giorgia Sottana pronte a trascinare le compagne dettando i ritmi di gioco.

L’Umana Reyer Venezia si trova letteralmente spalle al muro, con le campionesse in carica che devono vincere per allungare la serie almeno a gara-4 ed evitare di abdicare subito. Le oro-granata proveranno a sfruttare il calore del pubblico di casa, con Matilde Villa e Lisa Berkani che cercheranno ancora una volta di guidare le compagne come già capitato tante altre volte in questa stagione.

Inizio del match previsto al Taliercio di Mestre (Venezia) alle ore 20:30. Diretta TV affidata alle telecamere di Rai Sport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre), con la diretta streaming disponibile su RaiPlay. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Venezia-Schio, gara-3 della finale scudetto per la Serie A1 di basket femminile 2025!