LIVE Fognini-Fearnley, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il ligure sogna di ritrovare sensazioni antiche

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fognini–Fearnley, match valevole per il primo turno del torneo di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2025. Il Foro Italico si prepara ad ospitare quella che potrebbe esser l’ultima sfida a Roma del giocatore italiano più rappresentativo della seconda decade del XXI secolo. Il ligure sarà di scena con il giovane britannico, giocatore in rampa di lancio e autore di buoni risultati in questo 2025.

Fabio Fognini ha annunciato che quella in corso sarà l’ultima esperienza della carriera a Roma, sottintendendo l’annuncio del ritiro alla fine della stagione. L’azzurro vuole giocarsi tutte le proprie carte per regalarsi delle belle gioie in questo finale di carriera. Un eventuale successo consentirebbe al classe 1987 di sfidare al secondo turno Matteo Berrettini, andando quindi a completare un duello tutto italiano dal grande fascino.

Dall’altra parte del campo vedremo in azione Jacob Fearnley, numero 57 del ranking ATP. Il classe 2001 britannico viene da due buone uscite a Barcellona e Madrid, tornei dove ha raggiunto rispettivamente ottavi e sedicesimi partendo dalle qualificazioni. Cresciuto esponenzialmente nel 2024, Fearnley punta a confermarsi nei prossimi appuntamenti sul rosso prima di prepararsi alla stagione sull’erba, sua superficie preferita.

L'incontro è programmato come primo match del programma serale, a partire dalle ore 19.00, sul campo centrale.