LIVE Arnaldi-Bautista Agut, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il veterano spagnolo resta pericoloso

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente della sfida che troverà al secondo turno l’americano Tommy Paul, accreditato della testa di serie numero 11 del torneo.

Arnaldi, ventiquattrenne sanremese, si presenta all’incontro da numero 37 ATP dopo aver raggiunto brillantemente i quarti di finale in quel di Madrid. In questa stagione il ligure vanta inoltre quarti di finale a Dallas e le semifinali a Delray Beach, dimostrando di poter adattare benissimo il proprio tennis tanto sul cemento quanto sulla terra rossa. Sfida non impossibile per l’azzurro che cerca continuità ad altissimi livelli, ma guai a sottovalutare il veterano iberico.

Dal canto suo Bautista, trentasettenne di Castellon de la Plana (Spagna), arriva all’appuntamento capitolino abbastanza in fiducia a margine delle vittorie colte a Montecarlo contro lo statunitense Nakashima ed a Madrid contro il connazionale Munar. Vincitore di 12 titoli nella sua lunga carriera, lo spagnolo riesce a conservare l’onorevole ranking da numero 56 ATP entrando dunque nei tabelloni principali dei maggiori tornei.

La sfida di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo Roberto Bautista Agut sarà il primo incontro sul Campo Centrale dalle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!