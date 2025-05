LIVE Cobolli-Nardi, ATP Roma 2025 in DIRETTA: subito un derby al debutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE del derby azzurro di primo turno agli Internazionali d’Italia 2025 tra Flavio COBOLLI e Luca NARDI, partita che decreterà il rivale di Alex De Minaur e che sbarrerà la strada a uno dei due giovani talenti italiani.

Si gioca un derby fratricida e crudele all’esordio a Roma, come spesso accade in queste circostanze, sarà difficile che ne esce un incontro frizzante e pieno di soluzioni vincenti. La tensione, come normale che sia, la farà da padrone e solamente uno potrà proseguire nella sfida al n.7 del seeding.

I precedenti dicono che Nardi è avanti per 2 a 1. Tuttavia, le vittorie del pesarese, invitato dagli organizzatori tramite una WC, sono entrambe arrivate sul cemento. Quella del romano fu al primo turno di qualificazioni nel torneo di Umago nel 2023, quando il romano si qualificò e superò anche un declinante Marin Cilic in tabellone.

In chiave ranking i 25 punti in palio per chi uscirà vincente dalla sfida azzurra farebbero più comodo a Nardi, che s trova sull’orlo dell’uscita dai primi 100 giocatori del mondo. Il n.95 del mondo questa settimana è infatti virtualmente 97°, vincendo oggi però si metterebbe provvisoriamente in salvo in una posizione più tranquilla. Cobolli è uscito dai primi 32 per un soffio e quindi non ha potuto affrontare da testa di serie il torneo di casa.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del derby azzurro di primo turno agli Internazionali d’Italia 2025 tra Flavio COBOLLI e Luca NARDI. Si gioca come 3° match dalle 11 dopo Osaka-Badosa e CINÁ-Navone. Vi aspettiamo!