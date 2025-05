LIVE Italia-Senegal, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: quarto difficile contro la rivelazione africana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Senegal, Mondiali beach soccer 2025, l’Italia alla difficile sfida contro la nazionale africana.

Sembrava una qualificazione appesa ad un filo, dove servivano calcolatrici alla mano, invece alla Paradise Arena il finale è stato Italia 5, El Salvador 0: un risultato che spalanca le porte per la fase a eliminazione diretta, dove ai quarti di finale lì ad attendere Casapieri e compagni ci sarà il Senegal che ha vinto a punteggio pieno il Gruppo C che riuniva anche Spagna, Cile e Tahiti. Il match con i senegalesi, affrontati per l’ultima volta in un Mondiale a Nassau 2017 (vinse l’Italia 5-1) proprio nei quarti di finale, è per oggi alle ore 17. In quest’ultima partita del girone contro El Salvador sono andati a segno Genovali, doppietta e premio di MVP per lui, Bertacca, Josep Jr e capitan Zurlo.

A fine match il CT Emiliano Del Duca riferisce: “Abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato, i ragazzi sono stati bravissimi, marcando alla perfezione sul 2-2 dei salvadoregni. Le nostre qualità sono venute fuori: siamo nuovamente fra le otto migliori squadre al mondo e ora lo sappiamo bene, inizia un altro torneo”.

Convocati:

Portieri: Leandro Casapieri e Gean Pietro Carleti;

Difensori: Luca Bertacca (Viareggio), Josep Jr;

Esterni: Ovidio Alla (Hermes Giuliano di Roma), Alessandro Andriani (Pescatori Ostia), Tommaso Fazzini (Urbino Taccola), Gianmarco Genovali (Fratres Perignano);

Attaccanti: Camillo Neves, Alessandro Remedi (Pietrasanta), Fabio Sciacca (Hermes Giuliano di Roma), Emmanuele Zurlo (Nausicaa).

Inizio alle ore 17:00.